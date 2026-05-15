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El gobernador de , Américo Villarreal Anaya, encabezó la ceremonia del Día del Maestro, donde reconoció la labor del magisterio y entregó estímulos a docentes con décadas de servicio.

Durante su mensaje, afirmó que los docentes desempeñan un papel central en los procesos de cambio social y en la formación educativa del país. Señaló además que su administración y otros gobiernos afines han impulsado el fortalecimiento de la educación pública, aunque mantuvo que se trata de un derecho en proceso de consolidación.

En su intervención, Villarreal Anaya expresó: “los gobiernos de la reconocemos a las y los maestros como agentes de cambio que requiere el país”. También sostuvo: “sin momentos de salir a defender la historia y las causas de una educación igualitaria y de calidad como derecho. Son momentos de salir a defender el papel y la función que desempeñan las y los trabajadores de la educación”.

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El mandatario recordó que la e igualitaria es resultado de luchas sociales históricas y afirmó: “constituye uno de los más apreciados derechos que estamos recuperando en su esencia desde los gobiernos de la cuarta transformación”.

En el acto, entregó la medalla al Mérito DocenteManuel Altamirano” a 183 maestras y maestros con 40 años de servicio.

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, destacó la visión del gobierno estatal y señaló que el magisterio es la base del sistema educativo.

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Por su parte, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, subrayó el respaldo a los trabajadores de la educación y mencionó las acciones de la Sección 30 del SNTE, como las aportaciones financieras al sistema de pensiones que garantizan jubilaciones.

A nombre de los galardonados, el maestro Américo de la Garza Velázquez agradeció el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la enseñanza durante cuatro décadas.

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gs

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