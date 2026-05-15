El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la ceremonia del Día del Maestro, donde reconoció la labor del magisterio y entregó estímulos a docentes con décadas de servicio.

Durante su mensaje, afirmó que los docentes desempeñan un papel central en los procesos de cambio social y en la formación educativa del país. Señaló además que su administración y otros gobiernos afines han impulsado el fortalecimiento de la educación pública, aunque mantuvo que se trata de un derecho en proceso de consolidación.

En su intervención, Villarreal Anaya expresó: “los gobiernos de la cuarta transformación reconocemos a las y los maestros como agentes de cambio que requiere el país”. También sostuvo: “sin momentos de salir a defender la historia y las causas de una educación igualitaria y de calidad como derecho. Son momentos de salir a defender el papel y la función que desempeñan las y los trabajadores de la educación”.

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El mandatario recordó que la educación pública gratuita e igualitaria es resultado de luchas sociales históricas y afirmó: “constituye uno de los más apreciados derechos que estamos recuperando en su esencia desde los gobiernos de la cuarta transformación”.

En el acto, entregó la medalla al Mérito Docente “Manuel Altamirano” a 183 maestras y maestros con 40 años de servicio.

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, destacó la visión del gobierno estatal y señaló que el magisterio es la base del sistema educativo.

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Por su parte, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, subrayó el respaldo a los trabajadores de la educación y mencionó las acciones de la Sección 30 del SNTE, como las aportaciones financieras al sistema de pensiones que garantizan jubilaciones.

A nombre de los galardonados, el maestro Américo de la Garza Velázquez agradeció el reconocimiento a quienes han dedicado su vida a la enseñanza durante cuatro décadas.

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gs