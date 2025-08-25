Ciudad Victoria.- Tamaulipas continúa siendo un estado libre del gusano barrenador informó la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

El titular de la secretaría, Antonio Varela Flores, aseguró que mediante la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal se implementó la instalación de 99 trampas para moscas en las regiones sur, centro y norte del estado.

“Con una inversión de 5 millones 240 mil pesos, se puso en marcha la colocación de 99 trampas de mosca en las zonas sur, centro y norte del estado. Estas acciones preventivas buscan proteger al ganado y evitar la propagación de esta plaga que puede causar severos daños en el sector pecuario”, expresó.

Lee también Lluvias causan daños en al menos 285 casas en Morelos; 25 escuelas también presentan afectaciones

Especialistas revisan previsiones contra gusano barrenador (25/08/2025). Foto: Especial

El funcionario dijo que cada trampa tiene una duración de tres días, tras los cuales se reemplaza por una nueva, garantizando así un monitoreo constante y eficaz. Estas medidas fortalecen la sanidad animal en Tamaulipas y contribuyen a la estabilidad y crecimiento del sector ganadero.

Varela Flores mencionó que, con estas acciones, Tamaulipas continúa posicionándose como un referente en el cuidado y protección de su producción pecuaria, promoviendo el bienestar de los productores y la salud del ganado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov