Juchitán, Oax. – En San Isidro Platanillo, la población desconoce si hay o no una mesa de diálogo entre el gobierno de Oaxaca y la autoridad municipal de Santo Domingo Petapa. “Lo único que sabemos es que sigue el bloqueo por parte de los pistoleros del grupo de los 33”.

Hoy, las calles amanecieron vacías bajo una pertinaz lluvia la gente no está saliendo de sus casas por miedo, porque no tiene la seguridad. No hay presencia de policías estatales y la mayoría de pequeñas tiendas tienen cerradas las ventanas de lámina.

En algunas misceláneas tipo comedor, solamente se observan las mesas y sillas vacías, mientras se oye el ruido que provoca la lluvia en el techo de asbesto. Sólo el silencio sepulcral que interrumpe la lluvia en una mañana nublada y fresca.

Como lo habían advertido algunos pobladores ayer, hoy las escuelas no abrieron. Los alumnos de preescolar, primaria, telesecundaria y del bachillerato del IEBO, no tuvieron clases. Los maestros no quisieron arriesgar sus vidas por falta de seguridad.

Mientras tanto, en la conferencia mañana de hoy, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo que se trabaja en la ruta del diálogo entre las autoridades de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe, quienes tienen un conflicto agrario que data de 1972.

En dicha conferencia, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló que están generando las condiciones para el ingreso de las fuerzas de seguridad en San Isidro Platanillo y se pueda liberar el paso.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, mañana podría establecerse una mesa de diálogo entre funcionarios estatales y autoridades de Santo Domingo Petapa, a fin de destensar la franja fronteriza entre las comunidades zapotecas y mixes.

En días pasados, tres personas de San Isidro Platanillo, fueron asesinados en Río del Sol, lo que desencadenó el ambiente de tensión y zozobra entre habitantes de esa comunidad y que han denunciado que están cercados y no tienen posibilidad para abastecerse de víveres y medicinas.





