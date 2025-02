LA PAZ, BCS.- La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) reforzó este lunes un operativo de seguridad dentro y fuera del campus de La Paz, luego de amenazas recibidas de una probable agresión con armas, de parte de un estudiante.

La semana pasada aparecieron pintas con mensajes que advertían que este lunes habría agresiones de parte de un estudiante que habría sido víctima de bullying: “el lunes 17 de febrero llevaré mi arma a la UABCS y voy a disparar a todos los que me molestaron. No dejaré que nadie me detenga. Sufrí de bullying”.

Ante ello, desde poco antes de las 07:00 -hora local- se desplegaron efectivos policíacos dentro del campus universitario recorriendo diferentes aéreas, en conjunto con personal de seguridad de la universidad y autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE) también se ubicaron en las inmediaciones de la institución y se desplegaron incluso drones para vigilar de forma aérea toda la zona.

La mayor parte del alumnado no se presentó a las aulas. De acuerdo con estudiantes y profesores, cada departamento académico tomó decisiones respecto a la asistencia este lunes. En buena parte de las carreras se acordaron las clases virtuales para esta jornada; en otros casos, los grupos por mayoría acordaron no asistir.

La UABCS emitió un comunicado a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre las medidas que tomó frente a estas amenazas que se conocieron desde el miércoles pasado, y señaló que se tomaron esta medidas de resguardar las instalaciones como medida preventiva para evitar cualquier situación que pudiera ponerles en riesgo.

Precisó que desde el miércoles se monitorea el campus universitario con patrullajes en diferentes horarios y se abrió una carpeta de investigación para detectar el origen de las publicaciones realizadas en distintas zonas del campus.

El viernes la Secretaría de Seguridad Pública instaló cámaras de videovigilancia en acceso principales, monitoreadas por el Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

“Este lunes se reforzó la vigilancia aérea con maniobras de sobrevuelo con drones sobre el campus para vigilar y reportar cualquier actividad inusual”.

Además –indicó– se estarán realizando recorridos de sensibilización con autoridades universitarias y elementos de la Policía Cibernética.

“La UABCS reafirma su compromiso con la seguridad y bienestar de toda su comunidad. Se les invita a colaborar con las medidas preventivas, reportando de inmediato cualquier situación inusual o comportamiento fuera de lo común a las autoridades”, puntualizó.

Hizo un llamado a docentes, empleados y alumnos a mantener la calma y estar atentos ante los comunicados oficiales.









