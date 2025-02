Oaxaca. – Desde muy temprano de este lunes 17 de febrero, organizaciones como el Movimiento Oaxaqueño de Izquierda Democrática (Moid) mantienen bloqueadas varios puntos en distintas regiones del estado de Oaxaca. En la Mixteca, se sumó la Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos; exigen atención del gobierno y justicia por el asesinato de tres integrantes de la UCIZONI.

Integrantes del Moid iniciaron con bloqueos carreteros en las principales carreteras federales como la vía 125 Oaxaca- Mixteca- Costa; vía 200, de la Costa-Pinotepa- Salina Cruz; carretera federal 190, Oaxaca- Istmo; la 182 de Oaxaca-Cuicatlán, así como la vía federal 135D de Oaxaca-México.

Los puntos específicos de bloqueo son sobre la carretera al Istmo, a la altura de El Portillo y en el crucero de San Dionisio; en la Sierra Sur, Putla Villa de Guerrero, en el tramo de San Andrés Chicahuaxtla y en la salida y entrada a la cabecera municipal; en la 190, Oaxaca-Istmo, a la altura del Puente de Pemex, en Tlacolula de Matamoros; en la 182, en la entrada a Huautla de Jiménez. En la Costa sobre la 200 a la altura de San Andrés Huaxpaltepec en el distrito de Jamiltepec y en la 135D, Oaxaca-México, en Asunción Nochixtlán.

Las protestas son en torno a las demandas que el gobernador Salomón Jara Cruz no ha cumplido con las comunidades integrantes del Moid, señaló uno de los coordinadores del movimiento. Además, de la exigencia de justicia para esclarecer el asesinato de tres personas integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), con presencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Estamos exigiendo más que nada, que se cumplan los compromisos que la misma secretaría de gobierno acordó con las comunidades, porque ellos quedaron en eso con las comunidades. Es bien sabido que va promete y promete a cada una de las regiones, pero a la hora de la hora nomás no les cumplen, por el contrario, mandan a los grupos de choque. Algunas autoridades han sido agredidas por el gobierno y ante ello exigimos el cumplimiento inmediato del gobernador y de la presidencia de la República”, dijo David Jiménez de la coordinación de la Moid.

Expuso que las mayores carencias se centran en los centros de salud, así como en las instituciones educativas del estado, además de la falta de atención de los caminos en los pueblos de distintas regiones de Oaxaca.

Los bloqueos son permanentes en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en tanto no haya una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado, en particular con el gobernador Salomón Jara. Advirtieron que, en caso de no ser atendidas sus demandas, las movilizaciones continuarán en los próximos días.

A estas protestas, también se sumó la Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos para cerrar la autopista Nochixtlán – Oaxaca; exigen la atención a sus demandas principalmente a la construcción de ollas de captación pluvial, mejoramiento a los accesos principales de a las comunidades, caminos de Bienestar y atención a las colonias.





