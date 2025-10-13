Tamaulipas.- Ante la creciente del río Pánuco, esta noche por instrucciones de la alcaldesa de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, el Consejo Municipal de Protección Civil y el Sistema Municipal de Alerta Temprana realizan supervisiones en zonas de riesgo.

En las acciones participan elementos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Protección Civil (Regional y Municipal), Bomberos, Tránsito, Bienestar Social y voluntarios de la zona.

Las indicaciones a la población son muy claras: “Si vives a la margen del río y es necesario desalojar tu vivienda, hazlo de manera preventiva. Estamos listos para brindarte apoyo y atención”.

Foto: Especial

Esta noche se informó que los refugios temporales disponibles son los siguientes: Auditorio Municipal de Tampico, Delegación Zona Norte Centro de Bienestar y Paz – Col. Vicente Guerrero, Sector Moscú.

El exhorto a los ciudadanos es de mantenerse informados a través de medios oficiales.

“Te invitamos a mantener la calma. Los niveles del río Pánuco están en constante supervisión. Evita difundir rumores o información no verificada”, se indica en la información oficial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL