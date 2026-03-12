Oaxaca de Juárez.— Por más de 72 horas, habitantes de 62 comunidades del municipio de Santa María Colotepec han mantenido un bloqueo en la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido para exigir el cumplimiento de obras que prometió el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como la gratuidad en el uso de la vía.

Los pobladores denunciaron que el gobierno federal no ha cumplido con la construcción de caminos alternos para acceder a sus comunidades ni tampoco ha concluido con la edificación de pasos ganaderos.

De igual forma, informaron que Caminos y Puentes Federales (Capufe) no aceptó la carta de residencia de los habitantes de estas comunidades, con el objetivo de que el uso de la supercarretera no tenga costo para ellos, tal como se comprometió el expresidente López Obrador.

Actualmente, el peaje por caseta de cobro es de 234 pesos; la pista tiene dos casetas de peaje, y el costo de un viaje de ida y vuelta es de 936 pesos.

El pasado martes, los habitantes retuvieron a cuatro funcionarios para presionar a una solución a sus demandas, quienes fueron liberados tras la intervención de la Secretaría de Gobierno (Sego) de Oaxaca.

Más promesas

Asimismo, el martes, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Capufe y la Secretaría de Gobernación (Segob) ofrecieron a las comunidades la pavimentación con carpeta asfáltica de 850 metros de la comunidad de Tecomate a Piedras Negras; la construcción de tres kilómetros de camino artesanal, entre las comunidades de Piedras Negras y Ventanilla, dando seguimiento en próximos años hasta su terminación de los 18.4 kilómetros (km).

De la misma forma, ofrecieron la habilitación de pasos ganaderos entre las comunidades de El Camalote y Los Figueroa sobre autopista Barranca Larga Ventanilla; mantenimiento de la autopista; estudio y proyecto de puente de 12 metros ubicado sobre el arroyo Piedras Negras, y una mesa de diálogo en dos o tres semanas para tratar asuntos relacionados con sus peticiones. Lo anterior, de acuerdo con el documento firmado por el titular de la Dirección General del Centro SICT, Gilberto Hernández Morales.

Al respecto, Jesús Romero López, titular de la Sego de Oaxaca, informó que las negociaciones con las comunidades son realizadas por el gobierno federal, y que su función —hasta el momento— ha sido de colaboración y ayuda para los acuerdos entre las partes. Una de estas acciones, aseguró, fue lograr la liberación de los cuatro funcionarios retenidos por los pobladores.

Negociaciones

El punto principal que tiene detenidas las negociaciones es la exigencia de las comunidades de la construcción de un camino artesanal de 18.4 km; la SICT ha ofrecido construir tres kilómetros, pero la demanda es que se construyan 10 de los 18.4 km para iniciar, lo que, según las autoridades, requiere una inversión de 350 millones de pesos.

Además, exigen que su construcción se inicie de manera inmediata, pero la respuesta de las autoridades es que primero debe realizarse un estudio o proyecto, y posteriormente licitar la obra.

Aunque la protesta en la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido lleva más de tres días, los pobladores están permitiendo el paso de los vehículos a cambio del pago de una cooperación económica a las comunidades.

Este miércoles, los representantes de las comunidades inconformes tenían prevista una mesa de diálogo para continuar con las negociaciones.