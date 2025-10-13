Culiacán.- En un camino vecinal que conduce a la comunidad de Abocho, en el municipio de Elota, fue localizado el cuerpo de una mujer aún sin identificar con la que suman tres féminas que han perdido la vida en forma violenta en las últimas 24 horas en municipios distintos de Sinaloa.

Una llamada a las líneas de emergencia reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer, de apariencia joven, en un camino vecinal, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos levantaron las evidencias y testimonios sobre el nuevo caso.

Sobre la calle Colibrí, de la colonia Renato Vega Amador, de la capital del estado, una mujer identificada en forma preliminar como Karina “N” fue asesinada de varios impactos de bala por desconocidos, por lo que vecinos que escucharon las detonaciones reportaron el hecho a las líneas de emergencia.

En las primeras indagaciones sobre este ataque se conoce que la víctima responde a la media filiación de una mujer reportada como no localizada horas antes por sus familiares, por lo que los peritos forenses colaborar la identidad de la fémina.

La Policía Municipal de Ahome reportó el domingo pasado el hallazgo de una mujer muerta presuntamente a golpes, en el interior de una vivienda, ubicada por el callejón Galeana, en la ciudad de los Mochis, la cual fue identificada como Elizabeth “N” de 65 años.

Una de las versiones que se difundió que el presunto homicida fue su propio hijo, el cual padece de problemas de adiciones y se encuentra bajo custodia de las autoridades judiciales que investigan la posible agresión.

