El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvieron una reunión con la estructura de la Sección 25, en la que se comprometieron a profundizar la colaboración “en beneficio de la escuela pública y de los docentes que la hacen posible”.

En este encuentro, el líder del SNTE dijo que se están buscando condiciones justas de trabajo para los maestros de Inglés, Educación Física y Tecnológica, así como basificación para docentes que perciben sus ingresos por honorarios.

El dirigente magisterial celebró la buena relación que existe entre el sindicato y el gobierno de esa entidad y reconoció el interés de la mandataria por la educación y las condiciones en las que se desarrolla.

Cepeda Salas confió en el apoyo que gobernadores, como Lezama Espinosa han manifestado al magisterio, en la misma línea que el presidente Andrés Manuel López Obrador, para reivindicar a los maestros, darles certeza laboral y seguridad social. Ahora, insistió, van por el despegue salarial y pensiones dignas.

En este último punto, recordó que entre las propuestas presentadas al Gobierno Federal para elevar el ingreso de los trabajadores que se jubilen, está aumentar gradualmente el tope de UMA’s para calcular la pensión, así como incrementar la expectativa del monto de la pensión para quienes están en el Sistema de Cuentas Individuales.

La gobernadora Mara Lezama subrayó la importancia del magisterio en Quintana Roo y refrendó su compromiso de seguir colaborando con el sindicato en acciones en pro de los trabajadores de la educación, entre ellas la gestión de recursos para subir, este mismo año, el salario de profesores que trabajan por honorarios.

“No podemos construir un Quintana Roo mejor sin la mano de las y los maestros (...) No me va a alcanzar la vida para agradecerles a esas maestras y maestros que aparte de enseñar dos más dos, álgebra y cada una de las materias, se dan el tiempo para escuchar a los alumnos (...) No me alcanzará la vida tampoco para agradecerles lo que hicieron en pandemia. Mi reconocimiento para ustedes y eso quedará en la historia”, puntualizó.

Por su parte, el secretario general de la Sección 25, José Arimael Salas Alcocer, expresó su agradecimiento a la gobernadora y al dirigente nacional del SNTE por su presencia y el apoyo constante a la labor educativa.

Hizo énfasis en la cooperación entre el gobierno del estado y la Sección 25, para avanzar en la mejora de las condiciones laborales y la calidad educativa.

Sostuvo que “hoy, más que nunca, es crucial destacar la unidad del gremio magisterial en esta etapa de transformación del país. En momentos de cambio y desafío, la cohesión entre nosotros es la clave para superar cualquier obstáculo. Juntos, como líderes y trabajadores de la educación, contribuimos significativamente al sistema educativo nacional y estatal”.

Al término del encuentro con la gobernadora, Alfonso Cepeda ofreció un mensaje a la estructura sindical, en el que expuso las diversas acciones que ha emprendido al frente del SNTE, en beneficio de los agremiados y de la educación de niñas, niños y jóvenes en México.

Al referirse a la agenda sindical para el 2024, enfatizó que en los próximos días se ofrecerán diversos talleres a los docentes para ayudarles a cumplir con los requerimientos de la Nueva Escuela Mexicana.

Apuntó que para hacer frente a las demandas del sector educativo es necesario dotar de equipo de cómputo a los maestros en todo el país.

