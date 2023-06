El síndico del ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, el morenista Andrei Yasef Marmolejo Valle, celebró su boda civil la tarde del viernes. Hubo muchas flores, velas y una vista inigualable a la catedral de Asunción. La ceremonia se realizó ahí donde muy pocos tienen acceso: el balcón principal del Palacio municipal.

La mañana del sábado, las redes sociales en Chilpancingo bullían. Marmolejo Valle subió una fotografía donde está junto con su esposa, Vasthi Adame, posando. Los dos están vestidos de blanco, rodeados de flores y rosas frescas y al fondo se miran las cúpulas de la catedral de Asunción, uno de los principales edificios históricos de la capital. Ambos se ven sonrientes, felices y, no es para menos, se acababan de casar.

Tras la publicación, la indignación en las redes sociales se soltó, pero también felicitaciones para la pareja.

Las críticas se basaron en el privilegio del síndico de poder casarse en un espacio restringido para casi toda la población. Acceder al balcón sólo lo hacen los que están cercanos al alcalde en turno, en este caso de la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez.

La puerta a ese balcón es la oficina de la alcaldesa.

Muchos más criticaron que el síndico y la presidenta municipal hayan convertido el ayuntamiento en un salón de fiestas. Otro tanto dijo que la boda en el balcón no los sorprendió, afirmaron que durante el gobierno de Hernández Martínez toda la ciudad ya se convirtió en un salón de fiesta.

El gobierno de Hernández Martínez se ha caracterizado porque a la mínima provocación realiza un festejo, incluso, le han asignado el mote de Norma Pachangas.

A las críticas, Marmolejo Valle respondió en sus redes sociales: “Gracias por los buenos deseos. Y no, no soy ni he sido el único que se casa en el ayuntamiento y mucho menos en la terraza. Pague mis derechos porque es la casa del pueblo. No se equivoquen, no somos lo mismo… viva la #4T”.

Pero la queja mayor fue que los funcionarios del ayuntamiento están más preocupados por su vida privada que por dar resultados, sobre todo en el tema de la violencia y la inseguridad pública.

Chilpancingo es una de las diez ciudades del país donde sus pobladores se sienten más inseguros, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que publicó recientemente el Inegi.

La ENSU ubicó a la capital de Guerrero en el lugar número ocho de la lista: 83 por ciento de la población dijo sentirse insegura.

Esa percepción coincide con la realidad.

En lo que va del año, en Chilpancingo se ha registrado, balaceras, ataques a comercios, asesinatos en pleno centro y, sobre todo, la asfixiante extorsión hacía comerciantes y empresarios.

En abril, empresarios hoteleros de la ciudad se reunieron con el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, el capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez; el Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raúl Vera Torres y la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, Martha Isela Velázquez Adame.

Uno de los empresarios les dibujó la ciudad: “la economía de Chilpancingo está controlada por la delincuencia organizada, controlan el mercado, (el precio) de la carne, el pollo, todo lo tiene controlado”.

También le contaron a los funcionarios de la corrupción que existe en las policías. Uno de los empresarios narró cómo son extorsionados los comerciantes que se instalan en la Feria de Navidad y Año Nuevo.

“A mi me ha tocado ver cómo llegan a extorsionar a todos y lo peor es que los mañosos van acompañados por cuatro policías municipales”, dijo.

