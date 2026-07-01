Culiacán. - Para evitar robos, saqueos y daños a la infraestructura de las cinco mil 861 escuelas públicas del nivel básico, se puso en marcha el programa denominado “La Escuela es de Todos y Todas”, en el que vecinos y padres de familia contarán con los teléfonos de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para emergencias.

También se instruyó a los docentes, directores y miembros de las asociaciones de padres de familia para que cuenten con la aplicación “SOS Ciudadano 360”, la cual está conectada al C-4 para reportar cualquier incidente que se presente en un plantel educativo.

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Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, externó que se activaron mecanismos de vigilancia y participación ciudadana para inhibir los hechos delictivos que dañan el patrimonio de los edificios escolares.

Foto: Secretaría de Educación Pública y Cultura

Señaló que en este programa no sólo las diversas autoridades de seguridad y de protección civil juegan un papel importante, también, lo hacen los comités de vecinos, los cuales cuentan con crípticos en donde están los teléfonos a donde pueden reportar cualquier incidente que observen en escuelas cercanas a sus hogares.

Dio a conocer que ante el periodo vacacional que se avecina, es necesario tener una mayor vigilancia de los edificios escolares para que estos no sean objeto de robo, vandalismo o destrucción de su infraestructura, por lo que se puso en marcha un programa de vigilancia en el que participará la sociedad civil.

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