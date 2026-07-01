[Publicidad]
Culiacán. - Para evitar robos, saqueos y daños a la infraestructura de las cinco mil 861 escuelas públicas del nivel básico, se puso en marcha el programa denominado “La Escuela es de Todos y Todas”, en el que vecinos y padres de familia contarán con los teléfonos de las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para emergencias.
También se instruyó a los docentes, directores y miembros de las asociaciones de padres de familia para que cuenten con la aplicación “SOS Ciudadano 360”, la cual está conectada al C-4 para reportar cualquier incidente que se presente en un plantel educativo.
Lee también Casi un millón de maestros participan en consejos técnicos: SEP; reporta apoyos para más de 10 mdp a estudiantes
Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, externó que se activaron mecanismos de vigilancia y participación ciudadana para inhibir los hechos delictivos que dañan el patrimonio de los edificios escolares.
Señaló que en este programa no sólo las diversas autoridades de seguridad y de protección civil juegan un papel importante, también, lo hacen los comités de vecinos, los cuales cuentan con crípticos en donde están los teléfonos a donde pueden reportar cualquier incidente que observen en escuelas cercanas a sus hogares.
Dio a conocer que ante el periodo vacacional que se avecina, es necesario tener una mayor vigilancia de los edificios escolares para que estos no sean objeto de robo, vandalismo o destrucción de su infraestructura, por lo que se puso en marcha un programa de vigilancia en el que participará la sociedad civil.
[Publicidad]
Diputada de Oaxaca retira iniciativa sobre contratación de maestros sustitutos en paros magisteriales; busca evitar confusión o mala interpretación
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
"No están solos": La emotiva muestra de apoyo de la afición mexicana a Venezuela tras los terremotos
Metrópoli
Concluyen limpieza en Los Reyes Ixtacala tras inundaciones causadas por las lluvias; continúa monitoreo y atención médica
Universal Deportes
Mundial 2026: Bélgica 2-2 Senegal EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del juego
Mundo
Fraternidad San Pío X consagra a 4 obispos sin autorización papal; León XIV asegura que el acto genera división
La Roja
Grito de "¡Nadaremos!" provoca caos y muerte cerca del Ángel de la Independencia
Espectáculos
Muere hija del cantante Germán Lizárraga, Yolanda Lizárraga Félix
Fútbol
¡Vikingos Mexicanos! Selección Mexicana festeja pase a octavos replicando a Noruega
Al día
¡No nos dejan una idea creativa! Autoridades alertan por festejos de “quiere volar”