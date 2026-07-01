La diputada local por Morena, María Eulalia Velasco Ramírez, retiró la iniciativa que presentó en el Congreso de Oaxaca en la que se reformaba la Ley de Educación del Estado y en la que se obliga al gobierno contratar maestros sustitutos durante los paros de labores o huelgas del magisterio.

Mediante un comunicado, tras ser cuestionada y criticada en redes sociales por su iniciativa, la legisladora morenista sostuvo que su propuesta tenía la finalidad de “abrir un cauce legal de atención para casos concretos en los que se interrumpiera la prestación del servicio educativo, sin dirigir señalamientos ni atribuir responsabilidades a un actor determinado”.

Según la diputada, no buscaba la contratación de maestros sustitutos en las escuelas públicas de Oaxaca cuando los maestros y maestras iniciaran una huelga o un paro de labores; medida que tradicionalmente toman los docentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para exigir solución a sus demandas laborales.

“El alcance de la propuesta estaba pensado exclusivamente para supuestos específicos e individuales como ausencias injustificadas de docentes existiendo condiciones para clases, siendo totalmente independiente de las luchas magisteriales, organizaciones sindicales o colectivas”, aseguró.

Su iniciativa, sin embargo, propone la obligatoriedad de dar continuidad al servicio educativo “implementando mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier suspensión o interrupción de las actividades docentes”, para “salvaguardar el derecho a la educación bajo el principio del interés superior de la niñez”.

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Además, faculta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a adoptar medidas administrativas, académicas y extraordinarias si el servicio se ve afectado por cualquier circunstancia.

“La iniciativa contempla que, cuando la suspensión de clases derive de la ausencia injustificada del personal docente o de la negativa a desempeñar sus funciones, y existan condiciones garantizadas por las autoridades competentes, municipales o la comunidad escolar, el Estado deba intervenir de forma expedita”.

Entre las acciones autorizadas, se establece en la iniciativa, se incluye la designación inmediata de personal docente sustituto, la habilitación de sedes extraordinarias de atención presencial en instalaciones cercanas o el desarrollo de estrategias académicas para evitar la pérdida del ciclo escolar.

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Eulalia Velasco dijo que para evitar cualquier confusión o una mala interpretación tomó la determinación de retirar su propuesta del proceso legislativo.

“Seguiré actuando con respeto al magisterio, apertura al diálogo y compromiso con la niñez oaxaqueña, convencida de que defender la educación pública significa actuar con sensibilidad social y respeto institucional”, finalizó.