Chilpancingo.- La celebración de los 200 años de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo sí se realizará, aunque cada día se va desmoronando.

La noche del viernes, en sus redes sociales, el alcalde, el priista Gustavo Alarcón Herrera, posteó un mensaje donde zanjó la discusión de las últimas semanas: sí habrá feria. Junto al mensaje, subió una fotografía con la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda, en su oficina en Casa Guerrero.

“Sostuve una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien informé que el Ayuntamiento de Chilpancingo ha decidido realizar la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo”, escribió el alcalde

El mensaje siguió: “Agradezco la disposición del Gobierno de México, de la gobernadora y el respaldo de todas las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, quienes coadyuvan, desde el ámbito de sus responsabilidades, para que esta importante tradición se desarrolle en un ambiente de tranquilidad para nuestras familias chilpancingueñas”.

Con este mensaje se terminó la incertidumbre y la discusión mediática entre el gobierno de Chilpancingo y el de Guerrero.

Dos días antes, el gobierno del estado se había deslindado de la realización de la feria. Afirmó que la responsabilidad de decidir si habrá o no feria es del ayuntamiento. Y aseguró que ha incrementado la seguridad en la capital.

Leer también: Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 4 muertos y 6 heridos

El alcalde le respondió también en un comunicado. Le reclamó que no haga un compromiso concreto con la seguridad de la capital.

“No establece compromiso concretos: cuántos elementos se han desplegados o se desplegaran, en qué zonas, cuánto tiempo y cuales son sus objetivos. La ciudadanía necesita certezas verificables, no solo enunciados generales”.

El ayuntamiento aceptó que la organización de la feria le corresponde pero eso, dijo, no sustituye su responsabilidad legal y moral de la Federación y del estado para garantizar la seguridad “frente a las amenazas que exceden por completo las capacidades del municipios".

“Organizar la feria con responsabilidad también implica no simular las condiciones que todavía están en discusión. Tenemos que ser responsables, no podemos negar la realidad que hoy vive Chilpancingo”, dijo el alcalde.

A inicio de semana, el Consejo Consultivo y el Patronato de la Feria manifestó su preocupación por la falta de una postura concreta sobre la seguridad de la festividad.

Leer también: Arriban lesionados de Coahuayana a hospitales de Ciudad Salud; Gobierno de Michoacán garantiza atención inmediata

“El Consejo ha dejado claro que la Feria y el Paseo del Pendón no pueden sostenerse únicamente con el esfuerzo municipal: se requiere de un esquema de seguridad integral y un pronunciamiento público conjunto que asuma la responsabilidad”.

Los integrantes del consejo explicaron que por el contexto de violencia en los últimos días, la organización de la feria se ha ido mermando. Detallaron que de 60 integrantes del consejo sólo 35 participan. Afirmaron que el coordinador del Paseo del Pendón renunció y que los contingentes de los barrios tradicionales ya informaron que no participaran, además de la cancelación del certamen de belleza Flor de Nochebuena.

La sombra de la violencia

En la celebración de los 200 años de la feria ha estado en duda por la violencia o dicho de otra forma: la falta de garantías. Hace un año, fue asesinado el presidente del Patronato de la Feria, Martín Roberto Ramírez Ruiz, justo la noche del 24 de diciembre, en la plazoleta del barrio de San Mateo antes de que saliera uno de los recorridos más significativos de toda la celebración: el Teopancalaquis.

La mañana del 27 de noviembre, en distintos puntos de la ciudad fueron colocadas lonas donde una presunta organización criminal pedía a la población no asistir al Pendón ni a la feria y también exigió a los comerciantes no instalar sus puestos ya que aseguraban, la feria sólo es para “juntarle” dinero a Los Ardillos.

Leer también: Cae "El Danone" en Cancún; está identificado como pieza central del CJNG en la zona norte de Quintana Roo

Tras el mensaje, la asociación civil Tradiciones de Chilpancingo y el Grupo Alducin México pidieron a los coordinadores de los grupos de danzantes no participar en el Pendón ni en la feria.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, pidió la cancelación de la feria por la falta de seguridad.

Hay otros empresarios que se han manifestado a favor de que se realice la feria porque es una de las temporadas donde sus ventas aumentan.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr