San Cristóbal de las Casas.- La tarde del lunes fue despedido por cientos de indígenas tzotziles el líder de los artesanos de la plazuela de Santo Domingo, Gerónimo Ruiz López, ejecutado el lunes por sicarios que se movían en motocicleta, al momento de salir de su casa, en la colonia Nueva Esperanza, un suburbio de esta localidad.

En medio de una fuerte zozobra, por la difusión de un video apócrifo donde se reivindicaba la ejecución de Gerónimo por parte de un grupo criminal, el alcalde Mariano Díaz Ochoa declaró que está preocupado por las amenazas de muerte porque “son videos editados”. “Son (grabaciones) de otra parte de la república (y) que se editan, pero hay que tomar precauciones”.

Minutos antes de que saliera el cortejo fúnebre de la colonia Nueva Esperanza, se escucharon disparos de fusiles de asalto por la zona norte de la ciudad, pero se desconoce si se trató de la despedida del líder indígena de parte de sus correligionarios.

Una columna de vehículos, muchos de reciente modelo, y jóvenes en motocicleta se enfilaron hacia la carretera Panamericana, rumbo a la comunidad Betania, municipio de Teopisca, a unos 24 kilómetros de kilómetros de distancia, donde el cuerpo de Gerónimo fue inhumado.

El cortejo formó una columna de varias cuadras, que partió de la casa de donde vivía Gerónimo hacia la carretera Panamericana, para luego proseguir hacia Betania. Las calles por donde pasó el féretro con el cuerpo de líder indígena fueron cerradas.

Betania donde nació Gerónimo, es una comunidad habitada por indígenas tzotziles que fueron expulsados de San Juan Chamula, por renunciar al catolicismo y abrazar el protestantismo, hace 45 años.

La comunidad tiene una creciente actividad económica, con casas modernas de varios pisos, venta de vehículos, panaderías y otros negocios, pero de ahí cientos de jóvenes migran al Caribe y Estados Unidos, aunque otros se dedican al tráfico de personas, venta de estupefacientes y artesanías que provienen de Guatemala. Ahí en ese lugar, fue inhumado el cuerpo de Gerónimo, donde un mariachi entonó sus canciones que le gustaban en vida.

Por la mañana del miércoles, se decía que el cuerpo del líder de artesanos sería inhumado en el panteón municipal de San Cristóbal, pero al verificar la lista, se confirmó que no estaba su nombre.

Quienes si fueron inhumanos en el panteón municipal de San Cristóbal fueron José Alfredo Méndez Pérez, de 24 años de edad, y Luis Ricardo Gómez Pérez, de 25 años, originarios de la colonia Jetzemaní, en la periferia de la ciudad, que fueron ejecutados por encapuchados el lunes por la noche.

El alcalde Mariano Díaz Ochoa declaró a reporteros que San Cristóbal no le preocupa el video apócrifo donde lo amenaza de muerte, porque “son videos editados”. “Son (grabaciones) de otra parte de la república (y) que se editan, pero hay que tomar precauciones”, agregó.

“A mí no me preocupa ese video. Lo que me preocupa son las llamadas que me hacen; mensajes que me mandan, que yo me cuide, que me va a estar cazando”, reveló.

“Yo soy presidente de San Cristóbal y yo tengo que dar la cara por los sancristobalenses. Son los riesgos que corre uno, pero cuando uno hace bien su trabajo, eso tiene que suceder”, explicó.

Díaz Ochoa que es alcalde por tercera vez de San Cristóbal, consideró que lo que ocurre en este municipio, no tiene comparación con acontecimientos que ocurren en el norte del país, porque “estos sucesos que se han dado en San Cristóbal son de horas y (luego) se calma todo. (Es) hasta que vuelve a pasar otra bronca entre ellos y vuelven a reactivarse. Pero esto se termina y deja de pasar. Ahorita son días de tranquilidad y de paz, pero la gente queda con miedo y temor y queda asustada”.

Este miércoles, las escuelas no laboraron, “por precaución, pero todo está normal; todo está tranquilo”, mencionó Díaz Ochoa.

Comentó que Gerónimo Ruiz López, no era “un empresario” como lo mencionó la embajada de Estados Unidos en México, sino un “un artesano” que mantiene invadidas “nuestras áreas comunes de San Cristóbal”, pero reconoció que la alerta migratoria “ahuyenta” al turismo y “causa temor”.











