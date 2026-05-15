La Fiscalía de Durango informó que obtuvo sentencias condenatorias en contra de Sandra Idanes “N” y David Erasmo “N”, por su responsabilidad penal en diversos hechos constitutivos del delito de homicidio por casos de meningitis presentados en el estado.

Ambos sentenciados recibieron una pena acumulada de 48 años de prisión derivada de dos resoluciones condenatorias relacionadas con hechos ocurridos en el año 2022.

En una primera sentencia emitida el 30 de septiembre del 2025, fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio simple intencional en comisión por omisión, en agravio de Mónica Berenice y Lizbeth Joselyn, por lo que se les impuso una condena de 24 años de prisión en conjunto, además del pago de una multa por 89 mil 216 pesos y la reparación del daño por un monto superior al millón 49 mil pesos, de manera solidaria y mancomunada.

Lee también Muere una persona por explosión durante fiesta patronal en Amatitán, Jalisco; 26 más resultaron lesionadas

Asimismo, dentro de un segundo juicio oral que se llevó a cabo el 13 de mayo del presente año, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio en contra de Sandra Idanes y David Erasmo, por el delito de homicidio, cometido en agravio de Margarita del Socorro y Rubí.

De acuerdo con las investigaciones integradas por la fiscalía, las víctimas ingresaron en agosto y septiembre de 2022 a un hospital privado de esta ciudad para practicarse procedimientos de cesárea; sin embargo, posteriormente comenzaron a presentar complicaciones severas de salud, siendo diagnosticadas con meningitis micótica derivada de un hongo infeccioso introducido mediante un medicamento contaminado suministrado durante su atención médica, situación que derivó en su fallecimiento.

Tras las denuncias presentadas y las investigaciones desarrolladas, los hoy sentenciados fueron vinculados a proceso en marzo de 2023 y posteriormente encontrados plenamente responsables, imponiéndoles una pena de 24 años de prisión, (12 años de prisión por cada víctima), dando un total de 24 años, los cuales se suman a la sentencia que ya pesa en ellos, también por 24 años para un total a la fecha de 48 años, además del pago de reparación del daño por un monto total de 1 millón 749 mil 444 pesos a favor de las víctimas indirectas.

El brote de meningitis en hospitales de Durango surgió en 2022 e infectó a 80 personas, de la cuales murieron 41, únicamente un hombre.

afcl