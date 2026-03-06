La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el Rancho Izaguirre.

En un comunicado, la comisión expuso irregularidades en “el procesamiento técnico de la totalidad de los indicios localizados”, en su identificación, documentación, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, “lo que resultó fundamental para el análisis de la debida preservación del lugar de los hechos”.

La CNDH solicitó a los titulares de la FEJ y del IJCF realizar —en un plazo de seis meses— un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos.

También deberán elaborar un protocolo de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, el procesamiento técnico-científico de indicios, así como el adecuado manejo de la cadena de custodia, entre otras medidas. María Cabadas