Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Chilpancingo.- La secretaría de Educación de , a través de un comunicado, hizo un llamado a alumnos, maestros y padres de familias para que este miércoles se reanuden las clases.

De acuerdo con el documento la normalización de las actividades será posible porque “el servicio de quedará reactivado en su totalidad”.

“La Secretaría de Educación de Guerrero hace un llamado a directivos, docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia de todas las escuelas públicas de la Región Centro para que a partir del 1 de octubre del presente año, se reanuden las actividades escolares con normalidad.

“Lo anterior, en virtud de que el servicio de transporte público quedará reactivado en su totalidad, garantizando así las condiciones de movilidad necesarias para el retorno seguro de la comunidad educativa a los ”, se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

Pobladores respondían a ese mensaje señalando que no hay condiciones de seguridad.

El lunes y martes, las clases en Chilpancingo, en todos los niveles, estuvieron suspendidas, mientras que las actividades comerciales y de gobierno se redujeron de manera considerable ante la suspensión de transporte público, luego que el domingo fueran quemadas tres unidades y el lunes fuera incendiada una más.

Este martes se observó la presencia de elementos de la Guardia Nacional afuera del mercado y en bases de las Urvan. Sin embargo, el transporte de las rutas foráneas, que van a los pueblos y municipios de los alrededores, no trabajaron.

Todas las rutas estuvieron suspendidas y unas decidieron no entrar a la capital, trasladaron sus bases a las afueras de la ciudad.

