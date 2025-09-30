Más Información
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer cómo se verá la Torre RISE, un rascacielos que contará con 100 pisos de altura que lleva construyéndose en Monterrey desde 2022.
A través de su cuenta de X, el mandatario estatal publicó un video de lo que se espera sea el proyecto finalizado, asegurando que la edificación se convertirá en la más alta de todo América Latina y que contará con dos miradores, uno cerrado y otro al aire libre en los últimos dos pisos.
Aunque Samuel García no ha mencionado la fecha en la que se inaugurará dicha obra, se espera que se finalice en el 2026 si no sufre retrasos.
Así será la Torre RISE
En su cuenta de internet risetower.mx, los desarrolladores Ancore Group y Nest aseguran que el proyecto tendrá 475 metros de altura, 403.2 metros de ocupación, 99 niveles, 94 pisos, 5 sótanos, más de 4 mil 300 m2 de áreas verdes y más de 8 mil m2 de amenidades.
El edificio se distribuirá en cuatro partes:
- 34 niveles de oficinas las cuales tendrán dos opciones de inmueble, una de mil 235.86 m2 y otra de mil 303.16 m2
- 8 niveles de hotel, que contarán con valet parking, concierge, room service, mirador, sky bar / restaurante y guardería
- 21 niveles de departamentos entre los que varían cuatro tipos de inmuebles con dos a tres recamarás y dos o dos y medio baños
- 4 niveles de comercio
Entre otras amenidades, la torre contará con:
- Alberca Techada
- Jacuzzi
- Juice / Coffee Bar
- Sala de enfoque
- Co-Work
- Centro de trabajo
- Parque elevado
- Amplio Lobby
- Patio de parrilla
- Patio de juegos en lo alto
- Parque de perros
Afirman que RISE cuanta con las más altas y reconocidas certificaciones a nivel mundial en materia de sustentabilidad, salud y bienestar, ahorro de energías y manejo de recursos para un mejor desarrollo y calidad de vida, en giros de hospitalidad, vivienda y oficina
La torre RISE se ubicará en Obispado, 64060 Monterrey, Nuevo León, cerca de zonas como:
- Galerías Monterrey
- Área médica hidalgo
- T.OP
- Centro comercial Punto Valle
- Centro comercial Fashion Drive
- Mirador del Obispado
- Club Industrial
- Centrito Valle
