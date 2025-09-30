El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer cómo se verá la Torre RISE, un rascacielos que contará con 100 pisos de altura que lleva construyéndose en Monterrey desde 2022.

A través de su cuenta de X, el mandatario estatal publicó un video de lo que se espera sea el proyecto finalizado, asegurando que la edificación se convertirá en la más alta de todo América Latina y que contará con dos miradores, uno cerrado y otro al aire libre en los últimos dos pisos.

Aunque Samuel García no ha mencionado la fecha en la que se inaugurará dicha obra, se espera que se finalice en el 2026 si no sufre retrasos.

Aquí les dejo un adelanto de lo que será la NUEVA Torre Rise, el rascacielos más alto de América Latina que estará en NUEVO LEÓN. Tendrá 100 pisos de altura, en el 99 tendrá un mirador cerrado y en el nivel 100 uno al aire libre. ¡Imagínense las vistas desde allá!



¡ÁNIMO! 👊🏙 pic.twitter.com/uK9RkpZvA2 — Samuel García (@samuel_garcias) September 30, 2025

Lee también Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Así será la Torre RISE

En su cuenta de internet risetower.mx, los desarrolladores Ancore Group y Nest aseguran que el proyecto tendrá 475 metros de altura, 403.2 metros de ocupación, 99 niveles, 94 pisos, 5 sótanos, más de 4 mil 300 m2 de áreas verdes y más de 8 mil m2 de amenidades.

El edificio se distribuirá en cuatro partes:

34 niveles de oficinas las cuales tendrán dos opciones de inmueble, una de mil 235.86 m2 y otra de mil 303.16 m2

las cuales tendrán dos opciones de inmueble, una de mil 235.86 m2 y otra de mil 303.16 m2 8 niveles de hotel , que contarán con valet parking, concierge, room service, mirador, sky bar / restaurante y guardería

, que contarán con valet parking, concierge, room service, mirador, sky bar / restaurante y guardería 21 niveles de departamentos entre los que varían cuatro tipos de inmuebles con dos a tres recamarás y dos o dos y medio baños

entre los que varían cuatro tipos de inmuebles con dos a tres recamarás y dos o dos y medio baños 4 niveles de comercio

Entre otras amenidades, la torre contará con:

Alberca Techada

Jacuzzi

Juice / Coffee Bar

Sala de enfoque

Co-Work

Centro de trabajo

Parque elevado

Amplio Lobby

Patio de parrilla

Patio de juegos en lo alto

Parque de perros

Comparación de la Torre RISE con otros rascacielos (30/09/2025). Foto: risetower

Lee también Alertan a cuatro municipios de Oaxaca por desfogue de presa “Benito Juárez”; supera el 100% de su capacidad

Afirman que RISE cuanta con las más altas y reconocidas certificaciones a nivel mundial en materia de sustentabilidad, salud y bienestar, ahorro de energías y manejo de recursos para un mejor desarrollo y calidad de vida, en giros de hospitalidad, vivienda y oficina

La torre RISE se ubicará en Obispado, 64060 Monterrey, Nuevo León, cerca de zonas como:

Galerías Monterrey

Área médica hidalgo

T.OP

Centro comercial Punto Valle

Centro comercial Fashion Drive

Mirador del Obispado

Club Industrial

Centrito Valle

Así lucirá la Torre RISE finalizada (30/09/2025). Foto: risetower

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr