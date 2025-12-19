Más Información

Monterrey, Nuevo León. - El reportó esta noche un sismo de magnitud 3.7 en el municipio de Santa Catarina, .

Información del sistema de monitoreo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 19:50 horas a 8 kilómetros al norte de con una profundidad de 5 kilómetros.

Protección Civil confirmó el temblor en dicho municipio metropolitano, descartando daños en la zona.

“Se revisa con municipio de Santa Catarina donde se registra el epicentro del sismo, al momento municipio reporta sin reportes ni afectaciones, así mismo sin reporte de afectaciones al 9-1-1, Unidades de Protección Civil Nuevo León se mantienen alerta ante cualquier apoyo”, señala el comunicado de Protección Civil.

