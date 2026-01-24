Hermosillo.- Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. (AIMMGM) Distrito Sonora, hace un llamado urgente al gobierno del estado para la inmediata búsqueda y localización de un geólogo extraviado en un cerro en el municipio de San Javier.

Ante medios de comunicación, informó que en la última comunicación que tuvo Guadalupe Tomás Tapia con un amigo -hace más de 24 horas-, le informó que estaba lastimado de una pierna y que se encontraba en un cerro cerca del rancho el Obispo.

El dirigente de la AIMMGM pidió a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) que hagan uso de helicóptero y drones para ubicar al geólogo extraviado.

Urgió la atención de las autoridades estatales en la búsqueda ya que en estos momentos hay condiciones climáticas adversas con lluvias y bajas temperaturas, aunado esto a que se encuentra lastimado.

Sitten Ayala agradeció a las autoridades municipales y pobladores de San Javier por participar en la búsqueda de Guadalupe Tomás Tapia de 69 años.

