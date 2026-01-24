Más Información

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada

Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis; ICE mata a un hombre en redada

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Así luce en fotos la tumba zapoteca descubierta en Oaxaca; destacan sus murales y esculturas

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Cae presunto asesino de la familia de intérpretes en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Hermosillo.- Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. (AIMMGM) Distrito Sonora, hace un llamado urgente al gobierno del estado para la inmediata búsqueda y localización de un geólogo extraviado en un cerro en el municipio de San Javier.

Ante medios de comunicación, informó que en la última comunicación que tuvo Guadalupe Tomás Tapia con un amigo -hace más de 24 horas-, le informó que estaba lastimado de una pierna y que se encontraba en un cerro cerca del rancho el Obispo.

Lee también

El dirigente de la AIMMGM pidió a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) que hagan uso de helicóptero y drones para ubicar al geólogo extraviado.

Urgió la atención de las autoridades estatales en la búsqueda ya que en estos momentos hay condiciones climáticas adversas con lluvias y bajas temperaturas, aunado esto a que se encuentra lastimado.

Sitten Ayala agradeció a las autoridades municipales y pobladores de San Javier por participar en la búsqueda de Guadalupe Tomás Tapia de 69 años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]