Más Información

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Trump dice que ataques contra el narco "en tierra" podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Órgano de Administración Judicial estrena 571 vehículos; monto supera los 252 mdp

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Se agotan boletos para ver a BTS en México; se acabaron en 37 minutos

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Órgano de Administración Judicial defiende compra de camionetas de la Nueva Corte; responde a "obligación institucional", dice

Tres turistas, originarios del Estado de México, fallecieron ayer en playas del .

Una familia procedente del municipio de Texcoco se encontraba en playas del municipio turístico de Cazones, cuando uno de sus integrantes fue arrastrado por las corrientes del mar.

Cuando el resto de los integrantes de la familia intentaron salvarla, también fueron jalados mar adentro en playas de la comunidad Barra de Cazones.

Lee también

Autoridades locales reportaron que dos murieron ahogados en el lugar del accidente y una más desapareció, lo que activó diversos operativos de ubicación y rescate. El cuerpo de la joven desaparecida fue hallado horas más tarde muy cerca de Playa Azul.

Las víctimas fueron identificadas como Cherly de 15 años, Javier y Alexander, ambos de 21 años.

El titular de la Dirección de Protección Civil Municipal de Cazones, Ussiel Ramírez Rodríguez, reportó además tres lesionados que fueron atendidos por servicios de emergencia.

Lee también

“Desafortunadamente tuvimos tres bajas en una de las playas de nuestro municipio y tres fueron rescatados. Fue un día largo y difícil”, expuso.

El municipio de Cazones es una región turística que cuenta con diversas playas muy cercanas a la Ciudad de México y el Estado de México.

A menos de cuatro horas de camino de la capital del país, se encuentra Chaparrales, Playa Norte, Barra de Cazones o Playa Azul, playas ecoturísticas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]