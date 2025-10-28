Más Información

El gobernador de , Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú llevaron a cabo en la Ciudad de México la presentación de “El Mundial más Norteño”, destacando lo que hace único a Nuevo León como Sede del .

Dijo que en la entidad que gobierna garantizará que sea "" y "la más norteña" y agregó que tendrán el mejor FanFest y expresó que todas y todos sean "Bienvenidos al Mundial en Nuevo León, la sede más norteña ¡Arráncate compadre!”.

El mandatario estatal resaltó que Nuevo León no sólo dejará en la memoria los partidos que se jueguen en esta justa mundialista, sino que regalará una gran fiesta con sello regio, en la que ofrecerá a los visitantes sabor, diversión, hospitalidad y un turismo de primer nivel.

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó todo lo que hace un norteño y lo que lo hace único, desde bailar al ritmo de un buen Fara Fara, disfrutar de una carne asada en familia, hasta tener un "diccionario exclusivo" con palabras que dan ese toque norteño y que hace sentir parte de Nuevo León a todo aquel que visita el Estado.

"Si de algo no hay duda es que las y los norteños somos los mejores anfitriones, queremos que nuestros invitados disfruten, se diviertan y sobre todo que se queden con ganas de volver a Nuevo León. Aquí a todos los tratamos como si fueran de la familia. Así que queremos invitarlos a que este 2026 a todo México y a todo el mundo a vengan a nuestro estado y vivan la experiencia de ser norteños y norteñas" expresó.

Nuevo León será una de las sedes en México para el desarrollo del Mundial de FIFA 2026. El escenario será el Estadio de los Rayados en el municipio de Guadalupe, donde se celebrarán cuatro partidos.

