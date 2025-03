La secretaria general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Yenny Aracely Pérez Martínez, anunció que en próximos días “saldrán a las calles con más fuerza” para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Al término de la asamblea general en la ciudad de Oaxaca, hizo un llamado a las delegaciones y centros de trabajo de los profesores a estar pendientes de la información relacionada con las demandas laborales del magisterio.

Esta advertencia ocurre dos días después del paro de labores de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, que incluyó bloqueos carreteros a las autopistas que conectan al estado, así como la toma de las instalaciones de Pemex en Santa María El Tule y las oficinas del SAT y la delegación de la Secretaría del Bienestar.

Lo anterior, para exigir el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo que entre otras cosas, aumenta la edad de jubilación de los trabajadores del Estado; para exigir la abrogación del Ley del ISSSTE del año 2007 aprobada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y la entrega inmediata de uniformes y útiles escolares, entre otras.

Tras este paro de labores de 48 horas, el sindicato hizo públicos los acuerdos con el gobierno federal en el que éste se compromete a no promover nada “que genere problemas o conflictos con el magisterio… a no apresurar al Congreso a aprobar una iniciativa sin antes llegar a acuerdos con los maestros y maestras… que no habrá ningún tipo de albazo o imposición… que las reformas a la Ley del ISSSTE deben tomar en cuenta planteamientos de maestras y maestros”.

“Que quede claro a los gobiernos estatal y federal que la Sección 22 está vigente y que saldremos a las calles con más fuerza en los próximos días”, advirtió la líder magisterial, Aracely Pérez.

Y adelantó que su próxima jornada de lucha será en unidad con los demás contingentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y con otros sectores afectados a lo largo de los años con la Ley del ISSSTE de 2007.

