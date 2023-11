Roban icónicas ranas del Sr Frogs de Acapulco

La tienda de ropa y accesorios Sr. Frogs confirmó el robo de las figuras de sus icónicas ranas, ubicadas afuera de una de sus tiendas en la costera Miguel Alemán, en Acapulco.

"Amigos, con gran tristeza les informamos que nosotros no retiramos las ranitas mariachi, que como buenos guerrerenses se mantuvieron de pie ante los embates del huracán Otis, lamentablemente se las llevaron sin uestro permiso", indicó Sr Frogs en sus redes sociales.

Las figuras de las ranas son muy populares entre los turistas y los mismos pobladores de Acapulco. Sin embargo, después del impacto del huracán "Otis", las ranitas ganaron más fans, pues resistieron estoicas el paso del meteoro, que impactó al puerto con categoría 5 hace unas semanas.

Mientras la mayoría de inmuebles tuvieron grandes daños, las figuras del Señor Frogs permanecieron intactas, en medio de la devastación.

Usuarios aseguran que robaron ranas del Señor Frogs en camioneta del Edomex

Sin embargo, hace unos días usuarios de redes sociales reportaron que las ranas ya no estaban en su lugar, afuera de la tienda de ropa y accesorios. "No sean así, se pasan, o sea cómo que las ranitas resistieron el paso del huracán, pero no a las ratas", "se pasan de veras", "¡Ay mi México mágico", escribieron algunos de los usuarios al respecto.

Pero fueron los mismos usuarios de redes, quienes comenzaron a distribuir fotos de dos personas a bordo de una camioneta, que llevaban las figuras de fibra vidrio en la parte trasera del vehículo.

"Ayuda para encontrar a las ratas, al parecer son del Estado de México", señalaron los tuiteros, quienes incluso afirmaron que la camioneta tiene placas del municipio de Nezahualcóyotl.

