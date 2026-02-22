Una persona muerta y al menos tres heridos dejó una riña entre integrantes de porras de dos equipos de fútbol de la Liga Premier MX en el municipio de Boca del Río, zona conurbada al puerto de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado a las afueras de las instalaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde se celebró el partido entre el Racing de Veracruz contra Celaya.

Los reportes policiales señalan que en el sitio ocurrió una riña que derivó en el asesinato de un hombre y que tres personas más resultaran gravemente heridas.

Lee también Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

En el lugar se registró una fuerte movilización policial y de cuerpos de auxilio.

La alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa confirmó el asesinato y lamentó los hechos violentos.

"He solicitado a los cuerpos de seguridad que se detenga a quien tenga que detenerse y que sean presentados ante las autoridades competentes para que se actúe en consecuencia", afirmó en un comunicado de prensa.

La presidenta municipal panista, adelantó que revisaran el actuar del Club Racing de Veracruz en este incidente y si se cumplió con lo estipulado en el comodato del estadio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL