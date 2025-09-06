Mérida, Yucatán.- Restauranteros de Yucatán reportaron bajas ventas durante las vacaciones de verano, al no alcanzar las cifras registradas en años anteriores.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, Claudia González Góngora, señaló que este comportamiento se vinculó a la inseguridad en carreteras del país.

Explicó que ocho de cada diez visitantes nacionales llegan a la entidad por esta vía, en transporte privado o público.

González Góngora, también presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que Yucatán creció por arriba de la media nacional durante el primer semestre.

Sin embargo, precisó que los empresarios enfrentan afectaciones derivadas de la propuesta arancelaria del presidente de Estados Unidos.

“Nos encontramos ante un panorama de incertidumbre en este tema, pues está por cumplirse el plazo que propuso el presidente Trump al Gobierno de México”, comentó.

La representante aclaró que no se observa un cierre masivo de restaurantes ni de otros comercios, tampoco un despido generalizado de trabajadores.

Puntualizó que sí existe una baja en el consumo, lo que obliga a las empresas a diseñar estrategias de ajuste.

Indicó que los establecimientos priorizan actualmente la reducción de costos y la eficiencia operativa para mantener estabilidad.

El sector restaurantero de Yucatán confía en que el flujo turístico de fin de año permita mejorar los indicadores económicos, después de un verano con ingresos limitados.

