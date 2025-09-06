Más Información

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"; expresa su apoyo a Sheinbaum

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"; expresa su apoyo a Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla; implementan mega operativo de búsqueda

Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla; implementan mega operativo de búsqueda

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Mérida, Yucatán.- Restauranteros de Yucatán reportaron durante las , al no alcanzar las cifras registradas en años anteriores.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, , señaló que este comportamiento se vinculó a la inseguridad en carreteras del país.

Explicó que ocho de cada diez visitantes nacionales llegan a la entidad por esta vía, en transporte privado o público.

Lee también:

González Góngora, también presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, recordó que Yucatán creció por arriba de la media nacional durante el primer semestre.

Sin embargo, precisó que los empresarios enfrentan afectaciones derivadas de la propuesta arancelaria del presidente de Estados Unidos.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, Claudia González Góngora, señaló esta situación está vinculada a la inseguridad en carreteras del país. Explicó que ocho de cada diez visitantes nacionales llegan a la entidad por carretera, y a sea en transporte privado o público. Foto: Seytun Cenotes
La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, Claudia González Góngora, señaló esta situación está vinculada a la inseguridad en carreteras del país. Explicó que ocho de cada diez visitantes nacionales llegan a la entidad por carretera, y a sea en transporte privado o público. Foto: Seytun Cenotes

“Nos encontramos ante un panorama de incertidumbre en este tema, pues está por cumplirse el plazo que propuso el presidente Trump al Gobierno de México”, comentó.

La representante aclaró que no se observa un cierre masivo de restaurantes ni de otros comercios, tampoco un despido generalizado de trabajadores.

Lee también:

Puntualizó que sí existe una baja en el consumo, lo que obliga a las empresas a diseñar estrategias de ajuste.

Indicó que los establecimientos priorizan actualmente la reducción de costos y la eficiencia operativa para mantener estabilidad.

El sector restaurantero de Yucatán confía en que el flujo turístico de fin de año permita mejorar los indicadores económicos, después de un verano con ingresos limitados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses