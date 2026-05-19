Chilpancingo.— La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denunció que empresas mineras utilizan a la organización criminal Los Ardillos para despoblar a comunidades de Chilapa y poder explotar sus recursos.

“Las empresas mineras internacionales buscan el aniquilamiento de las comunidades indígenas, pues en la región de La Montaña y la Costa Chica existen 24 concesiones mineras y usan a los grupos delictivos como Los Ardillos para trabajar con ellos”, acusó la organización social.

“Son un intento por apropiarse de los recursos naturales, del territorio, del oro, la plata, de los minerales críticos”, afirmó.

De acuerdo con su postura, la delincuencia ha sido parte del capitalismo y de la contrainsurgencia, “sus relaciones no son secretas, las presumen, es parte de su poder”.

La OCSS acusó al gobierno federal de querer deslegitimar la lucha del Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), al intentar vincularlo con organizaciones criminales, como lo hizo el titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del pasado 12 de mayo, cuando dijo que la violencia que se vivía en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa, fue provocada por la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos.

“Acusar a los que luchan por un mundo mejor de ser parte de la delincuencia no es nuevo, también ha existido a través de la historia; desde el poder les han llamado robavacas, asaltantes, secuestradores, narcotraficantes, terroristas, ayotzinapos y otros, con el objetivo de descalificar las causas y razones de las organizaciones autogestivas y de justificar las agresiones que se les hacen”, acusó la organización.

Obispos señalan lucha de poderes

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, consideró que la disputa por el poder es lo que está generando los ataques como ocurrió en comunidades de Chilapa.

“Un grupo de poder quiere más poder. Quieren tener más poder porque después vienen los intereses. Hay resistencias y ahí es donde nuestra gente es perjudicada”, dijo.

González Hernández pidió a las autoridades y políticos que sean mediadores en el conflicto de Chilapa y se dialogue con las partes involucradas.

“Hay que decirles a los políticos que se animen a dialogar. Si ya son de armas, pues aquellos que tratan de armas que se animen, que abran espacios. ¿Quién lo va a hacer? ¿La Iglesia? Ya lo estamos haciendo llevando víveres, confían en nosotros, entramos, dejamos víveres y venimos”, planteó.

El vocero diocesano, el presbítero Jorge Amando Vázquez Rodríguez, minimizó la violencia que se vive en la región. “Los medios de comunicación dicen: ‘Los han desplazado’ cuando en realidad ellos mismos han buscado su bienestar, se van porque no quieren un conflicto”, aseveró.

Incluso no descarta que los incendios y destrucción de viviendas hayan sido por los mismos grupos afectados para generar desinformación.

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