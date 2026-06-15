Agua Prieta, Sonora. - Una mujer fue rescatada con vida luego de permanecer varias horas privada de su libertad y bajo amenazas de muerte por parte de su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Centro de Agua Prieta, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la intersección de la Calle 2 y Avenida 18, donde Antonio “N”, de 51 años de edad, mantenía retenida a su cónyuge, Jovana “N”, de 45 años, mientras la amenazaba con quitarle la vida.

La emergencia se originó tras un reporte de violencia familiar con una persona armada.

A partir de las 15:45 horas, elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) desplegaron un operativo conjunto para intentar resolver la situación mediante diálogo y negociación.

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Durante varias horas, los agentes especializados realizaron labores de contención y manejo de crisis con el objetivo de lograr la liberación de la víctima y la rendición voluntaria del agresor.

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Sin embargo, el hombre se negó a acatar las indicaciones de las autoridades y continuó amenazando la vida de la mujer.

Ante el riesgo inminente para la integridad de la víctima, las corporaciones participantes ejecutaron una intervención táctica. Durante la acción, el agresor fue neutralizado.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al sujeto en el lugar, pero posteriormente se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

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La mujer fue rescatada con vida y presentaba golpes visibles, además de una fuerte crisis nerviosa.

Recibió atención médica y acompañamiento especializado conforme a los protocolos establecidos para casos de violencia familiar.

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En la escena fue asegurada una pistola semiautomática calibre .40 presuntamente utilizada por el agresor, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de Sonora señaló que continuará con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y reiteró su compromiso de actuar con firmeza en situaciones de alto riesgo, priorizando la protección de las víctimas y el cumplimiento de la ley.

dmrr