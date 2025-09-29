Guaymas.- El fin de semana, un incidente en el mar movilizó a las autoridades portuarias cuando el yate "Dakota", que había partido de los muelles del centro turístico de San Carlos para realizar pruebas de maquinaria, quedó atrapado por una tormenta.

La tarde del sábado 27 de septiembre, la embarcación que transportaba a cinco personas a bordo navegaba cerca de Punta Doble cuando el viento fuerte y la lluvia comenzaron a hacer acto de presencia.

A pesar de las advertencias emitidas por Capitanía de Puerto sobre las condiciones meteorológicas adversas, el yate intentó continuar con su recorrido en busca de pruebas técnicas.

Sin embargo, cuando las condiciones empeoraron, los tripulantes no pudieron completar las maniobras de regreso, lo que generó una situación de riesgo.

El viento que azotó la zona dificultó el control de la nave, que permaneció frente a la costa sin poder avanzar de manera segura. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas.

La Secretaría de Marina-Armada de México, en funciones de Guardia Costera, realizó maniobras de rescate de dos tripulantes que se encontraban a bordo del yate que se fue a pique durante maniobra de remolque efectuada por una embarcación civil.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

