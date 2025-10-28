Culiacán.- En la sindicatura de Tepuche, en donde durante el transcurso de este mes se han registrado varios enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas federales, se volvió a reportar nuevas confrontaciones en las que participa un helicóptero artillado, sin que se conozca si en estos hechos hay personas heridas o muertas.

Los vecinos de la comunidad Agua Blanca notificaron desde la madrugada a las líneas de emergencia continuas detonaciones de armas automáticas por lo que se desplazó a grupos de elementos estatales, del ejército y la Guardia Nacional.

Según los datos que se conocen, en varios poblados de esa sindicatura, ubicada al extremo nor-oriente de Culiacán, las fuerzas federales han sostenido enfrentamientos con grupos armados sin que se tenga conocimiento de desplazamiento de ambulancias a esa zona.

El pasado 16 de octubre, en la sindicatura de Tepuche se registraron varios enfrentamientos entre las fuerzas federales y civiles armados. En uno de los hechos perdió la vida el mayor del ejército, jefe de un grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército, Jesús “N”, y tres elementos más resultaron heridos.

Se conoció que cerca de la comunidad de Agua Blanca, de dicha sindicatura, se volvió a presentar una nueva agresión contra fuerzas federales desplegadas en esa zona, en la confrontación un elemento de la Guardia Nacional resultó con una lesión de arma de fuego, el cual tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital del estado.

afcl/LL