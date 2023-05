Monterrey.- Los nueve migrantes que lograron ponerse a salvo al internarse a Nuevo León desde San Luis Potosí, donde fueron privados de la libertad por delincuentes que exigían 500 dólares como “rescate” por cada uno de ellos, se encuentran en buenas condiciones de salud, en la estancia del Instituto Nacional de Migración en el municipio de Guadalupe, informó Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad del Estado.

El secretario reiteró que el secuestro de los migrantes ocurrió en San Luis Potosí, y prueba de eso es que el dueño del autobús donde eran transportados presentó una denuncia por el robo de la unidad en el vecino estado, porque el GPS que traía integrado indicó que el incidente sucedió en territorio potosino.

“Luego, nueve personas, varones adultos, lograron ponerse a salvo saliendo del territorio de San Luis Potosí, internándose en Nuevo León, y haciendo llamada al 911 es decir el C-5 del estado, y nos brindaron su ubicación”, ante lo cual acudió Fuerza Civil en su auxilio.

Asimismo, señaló Palacios, en entrevistas esos migrantes confirmaron lo que ya había arrojado el GPS de la unidad, que los hechos sucedieron en San Luis Potosí. “Le dimos vista a la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración, y por supuesto a la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación”, expresó.

Palacios Pámanes comentó que la mañana de este miércoles los nueve migrantes: siete venezolanos y dos hondureños, “están en las instalaciones de estancia temporal que tiene el Instituto Nacional de Migración en el municipio de Ciudad Guadalupe”.

A pregunta expresa afirmó que los migrantes “aparecieron” en el municipio de Doctor Arroyo, después de la guardarraya, que marca los límites con San Luis Potosí. “Se encuentran bien, a reserva de dictamen médico, lo que yo pude ver en la entrevista, es que estaban bien, tranquilos, bien ubicados en tiempo, espacio y persona, se les hidrató, se les dieron alimentos y narraron versiones por separado que coinciden cuando uno las coteja, acerca de cómo se llevaron a cabo los hechos.

Palacios Pámanes refirió que en las entrevistas que se les hicieron, ellos explicaron que “en territorio de San Luis Potosí fueron privados de la libertad y que su rescate costaría 500 dólares (por cada uno) y esta versión coincide con la que ha proporcionado el dueño del autobús a las autoridades de ese estado, que es donde presentó la denuncia.

Recalcó que el dueño de la unidad dijo “que efectivamente le llamaron para pedirle 500 dólares por cada uno de los migrantes”. Afirmó desconocer si hizo el pago, porque la información del caso está en la carpeta que se abrió en San Luis Potosí.

“Por lo pronto nosotros lo que hicimos fue darles asistencia, auxilio a nueve personas que así lo solicitaron al 911, ya en territorio de Nuevo León, en el municipio de Doctor Arroyo”.

Interrogado sobre las acciones que esté tomando Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad para evitar que se presenten este tipo de incidentes, el secretario expresó que mientras los hechos sucedan en San Luis “nosotros no podremos evitarlos, pero sí una vez sucedidos entramos en coordinación con las autoridades estatales de San Luis y permanentemente con la Guardia Nacional que es una policía con jurisdicción en todos los estados del país”.

Eso es lo que nosotros venimos haciendo, y particularmente yo tengo una muy buena relación y comunicación con el general Guzmar (Angel González Castillo), secretario de Seguridad Pública de ese estado; de hecho, nos hemos reunido de manera personal para tratar temas como éstos, dijo Palacios Pámanes.

Pero repito, habiendo sucedido los hechos en otro estado, nosotros no podemos evitarlos, declaró el secretario de Seguridad y agregó que durante las entrevistas los migrantes no hablaron de haber entregado el dinero que pedían los secuestradores. “Yo infiero que ellos no tenían esa cantidad de dinero, y por eso se hizo la llamada al dueño del autobús para pedirlo”.

Según la Secretaría de Seguridad del Estado, el martes como a las 16:40 horas policías de Fuerza Civil encontraron a seis migrantes que pedían auxilio, y se encontraban extraviados en una zona despoblada de la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 73 y posteriormente localizaron a otros tres migrantes, todos varones de entre unos 18 y 35 años de edad.

Hasta el momento, autoridades de Nuevo León no han informado si continúa la búsqueda de otros migrantes del grupo, y señalan que tienen entendido que el caso está en manos de la Guardia Nacional y de las autoridades de San Luis Potosí donde ocurrió el incidente.











