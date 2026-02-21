El Gobierno del Estado de Puebla informó que el incendio forestal que se registra en el municipio de Oriental, en los límites con el estado de Tlaxcala, reporta un 90 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación. Hasta el momento se reporta una superficie de 70 hectáreas afectada.

El coronel Bernabé López Santos, titular de Protección Civil estatal, señaló que la atención del siniestro inició desde el primer momento y que se realizan descargas aéreas para sofocar el fuego a través de un helicóptero destinado para este tipo de emergencias.

Estimó que las llamas, que iniciaron a la altura del kilómetro 60 de la autopista Amozoc-Perote, quedarán completamente liquidadas en las próximas horas de este sábado 21 de febrero.

Foto: Especial

A través de un comunicado se informó que en la zona laboran alrededor de 100 elementos de Protección Civil estatal y municipal, Policía Forestal, Guardia Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), la Comisión Nacional Forestal de Puebla y del estado de Tlaxcala, así como bomberos del municipio de San José Chiapa, quienes coordinan acciones para contener y extinguir el incendio.

La Coordinación de Protección Civil estatal exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al momento de transitar por el área afectada y conducir a baja velocidad y con responsabilidad.

afcl