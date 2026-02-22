Culiacán, Sin. Ante los continuos hallazgos de objetos prohibidos en el centro penitenciario de Culiacán en el transcurso de este mes, entre los que se encuentran noventa celulares, tres módems, cinco USB y diversas dosis de drogas, las autoridades federales y estatales recorrieron las instalaciones para ubicar áreas vulnerables.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que autoridades militares, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, durante una reunión que tuvo lugar en el reclusorio, acordaron medidas para atender de manera oportuna contingencias o situaciones de riesgo.

Según lo dado a conocer, las autoridades afinan operativos de reacción ante cualquier emergencia que se presente en el centro penitenciario, en beneficio de las personas privadas de su libertad y de familias que los visiten.

Autoridades de seguridad se reunieron para acordar medidas de atención a emergencias en el penal de Culiacán, Sinaloa. Febrero 2026. Foto: Especial

Luego de celebrar la reunión, las fuerzas federales y estatales realizaron un recorrido por el inmueble para determinar las áreas vulnerables del centro penitenciario, a fin de definir las estrategias a seguir en caso de emergencia.

En las diversas inspecciones sorpresa que se han practicado en este reclusorio durante este mes de febrero, un total de noventa teléfonos celulares, ochenta y ocho cargadores para estos equipos, cuatro USB, cuatro módems, doce dosis de drogas, tres trituradoras de mariguana, una laptop, una consola de juegos y una botella de whisky han sido aseguradas.

Durante estas inspecciones, algunas de ellas realizadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales y personal del área de Inspecciones de reclusorios de la Guardia Nacional, se han encontrado más de cien objetos punzocortantes de fabricación casera.

