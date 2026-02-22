Más Información
Culiacán, Sin. Ante los continuos hallazgos de objetos prohibidos en el centro penitenciario de Culiacán en el transcurso de este mes, entre los que se encuentran noventa celulares, tres módems, cinco USB y diversas dosis de drogas, las autoridades federales y estatales recorrieron las instalaciones para ubicar áreas vulnerables.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que autoridades militares, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales, durante una reunión que tuvo lugar en el reclusorio, acordaron medidas para atender de manera oportuna contingencias o situaciones de riesgo.
Según lo dado a conocer, las autoridades afinan operativos de reacción ante cualquier emergencia que se presente en el centro penitenciario, en beneficio de las personas privadas de su libertad y de familias que los visiten.
Luego de celebrar la reunión, las fuerzas federales y estatales realizaron un recorrido por el inmueble para determinar las áreas vulnerables del centro penitenciario, a fin de definir las estrategias a seguir en caso de emergencia.
En las diversas inspecciones sorpresa que se han practicado en este reclusorio durante este mes de febrero, un total de noventa teléfonos celulares, ochenta y ocho cargadores para estos equipos, cuatro USB, cuatro módems, doce dosis de drogas, tres trituradoras de mariguana, una laptop, una consola de juegos y una botella de whisky han sido aseguradas.
Durante estas inspecciones, algunas de ellas realizadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales y personal del área de Inspecciones de reclusorios de la Guardia Nacional, se han encontrado más de cien objetos punzocortantes de fabricación casera.
