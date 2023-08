Integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras en la Paridad en Todo acusaron al Congreso de Veracruz, de mayoría morenista, de mantener en la congeladora la reforma 3 de 3 que impide a violentadores y agresores buscar un cargo de elección popular.

El capítulo Veracruz de dicha red exigió a los legisladores aprobar la 3 de 3 para impedir que lleguen a un cargo de elección aquellos que incumplen en pensión alimenticia y agresores en lo familiar y político.

La integrante de dicha organización, Yndira Sandoval Sánchez, informó que enviaron un oficio a la LXVI Legislatura para que saquen del cajón la "3 de 3" en el ámbito local, se dictamine y se apruebe de inmediato

En conferencia de prensa, consideró que aún es tiempo de realizar dicha reforma, con base en los 90 días que marca la Ley y con ello dar instrumentos al Tribunal Electoral, al OPLE y al Tribunal Superior de Justicia, para que ningún agresor esté en las boletas del próximo proceso electoral 2023-2024.

Recordó que la 3 de 3 contra la violencia fue una reforma a la Constitución que busca prohibir a los agresores de todos los cargos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), participación a puestos de elección popular.

“Al elevarse la violencia política a rango constitucional no podrá ocupar cargo por elección en las urnas, ni por designación, ni por concurso o selección en alguna terna”, remarcó.

Sandoval Sánchez precisó que la ley exige no ser deudores de pensión alimenticia, no ser agresores sexuales y no ser agresores en el ámbito familiar público y político.

“Para que sea una realidad y tenga un marco jurídico más eficiente y eficaz se requiere de la armonización legislativa y, por lo tanto, es importante que se apruebe la reforma con carácter de decreto que presentó la diputada Maribel Ramírez Topete”, acotó.











