La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez llamó a mantener el diálogo a la comunidad estudiantil que se ha venido manifestando para –dijo- seguir encontrando soluciones justas y equitativas.

“Reconozco el valor de cada una de las voces y, sobre todo, la pasión que impulsa a nuestros estudiantes para señalar problemáticas que merecen ser atendidas”, expresó en un mensaje.

Y es que integrantes de la Facultad de Medicina llevan tres días consecutivos de protestas y cierre de vialidades en demanda de plazas para el internado y las prácticas clínicas. La inconformidad que inició en dicha facultad, se extendió a los accesos de Ciudad Universitaria, por lo que la casa de estudios determinó implementar las clases en línea y suspender momentáneamente los trámites administrativos.

Al respecto, la rectora aseguró conocer de primera mano sus demandas y reconocerlas, por lo que destacó la importantísima la necesidad de no perder el derecho a una educación de calidad, las prácticas de formación profesional, la asistencia puntual del personal docente y el mejoramiento de las condiciones de las instalaciones, además de atender las denuncias de acoso que se han presentado.

“La BUAP se construye día a día con el esfuerzo de todos, y es nuestro deber escuchar, con respeto, empatía y objetividad, las inquietudes que surgen del espíritu crítico y el anhelo de transformación característicos de su edad”, señaló.

Recordó que su formación científica le lleva primero a analizar el problema, tener el diagnóstico y después buscar la solución para todos, por lo que afirmó entender el sentir de los estudiantes en protesta.

“Sus demandas me importan, no me son indiferentes. Continuemos con el diálogo y busquemos un punto en común. Aprovechemos esta herramienta, ¡es muy poderosa! Tenemos todo para seguir encontrando soluciones justas y equitativas para nuestra comunidad”, pidió.

Cedillo Ramírez subrayo que ya han avanzado en algunas unidades académicas y se comprometió a escuchar a todas y cada una de sus peticiones a través de las mesas de diálogo.

“Confío que mediante acuerdos, los espacios se irán liberando y no como un acto de renuncia a su causa, sino como un paso solidario para que nadie quede atrás y no seguir afectando la vida institucional”.





