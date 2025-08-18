Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), fue galardonado con el Premio al Mérito Profesional 2025, otorgado por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios de México A.C. (FedMVZ), en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al sector veterinario nacional.

La ceremonia de entrega del premio fue encabezada por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y la presidenta de la FedMVZ, Laura Arvizu Tovar, quienes resaltaron la importancia de la labor de los veterinarios en la salud animal, seguridad alimentaria y bienestar social.

Tras recibir el reconocimiento, el rector Anaya Alvarado afirmó que el premio trasciende un logro personal, pues refleja el esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria de la UAT. “Este galardón respalda nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación científica y el fortalecimiento del gremio veterinario”, señaló.

Entre los asistentes al evento se encontraron líderes del sector ganadero y académico, como Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México; José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; y José Manuel Silva Ramos, presidente del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. También participaron representantes de colegios y asociaciones de médicos veterinarios zootecnistas a nivel nacional.

El Premio al Mérito Profesional 2025 es considerado una de las distinciones más importantes de la FedMVZ, que reconoce a los médicos veterinarios y zootecnistas por su contribución al desarrollo del sector y la formación de profesionales en México e internacionalmente.

Dámaso Anaya Alvarado es médico veterinario zootecnista por la UAT, con maestrías en Producción Animal y en Administración de Empresas Agropecuarias. A lo largo de su carrera se ha destacado como docente de Nutrición Animal, formando a generaciones de estudiantes y fortaleciendo la educación superior en medicina veterinaria.

Con este reconocimiento, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su liderazgo en educación, investigación e innovación, proyectando a la UAT como una institución comprometida con la responsabilidad social y la excelencia académica en México y el extranjero.