"Ya no estamos en la época de la Santa Inquisición" sostuvo el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona respecto a la oposición de la iglesia católica potosina a la presentación de Marilyn Manson en el marco de la Fenapo 2025 y aseveró que a nadie se le obligará a acudir, al igual que a nadie se le obliga a acudir a la Procesión del Silencio.

Cuestionado sobre la carta que le envió el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe por su inconformidad de que se presente este tipo de espectáculos en el marco de la Fenapo, Gallardo Cardona comentó “yo al arzobispo lo aprecio mucho, es una persona a la que aprecio mucho y que está tratando de reivindicar a la Iglesia Católica en San Luis Potosí de todos los desmanes que nos dejaron pasadas autoridades”.

Dijo además que en su momento se sentará con la Fiscal General del Estado (FGE) para que se puedan ir resolviendo uno por uno “ya es urgente” darle salida a temas como los casos de pederastia clerical del Padre Eduardo Córdova Bautista quien se mantiene prófugo de la justicia “entre muchos otros casos, no es el único pendiente”.

Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona habla sobre concierto de Marilyn Manson (17/06/2025). Foto: captura de video

Gallardo Cardona recalcó “San Luis Potosí es un estado laico, en donde se respetan las libertades y las creencias, cuando hacemos la Procesión del Silencio a nadie se le obliga a ir, va quien quiere y van miles, cuando viene un artista, el que sea, pues igualmente a nadie se le obliga, va quien quiere… no se trata de buscar prohibir artistas o cosas que para ellos sean buenas o sean malas”.

De igual forma insistió en que respeta la opinión del arzobispo “si hay algún gobernador creyente, soy yo”, se han apoyado muchos proyectos de la iglesia católica y de otras iglesias, pero eso no quita que San Luis Potosí sea un estado laico “ya no estamos en los tiempos de la Santa Inquisición, eso ya se acabó y tenemos que respetar el pensar de todas las personas por igual”.

De la misma manera el gobernador potosino prefirió no opinar si en general la sociedad potosina está contenta o enojada con la presentación de Marylin Manson, lo que sí es que simplemente va a ir quien quiera ir y quien no quiera no va a ir “para que hacer tanta polémica, para que enviar cartas, se los juro que yo no lo iba a decir me iba a quedar callado, para que lo exhibo a él, yo creo que malamente tocó el tema el arzobispo…”.

Finalmente indicó que no hará público el contenido de la carta, puesto que seguramente lo que ahí se menciona enfurecería a muchos sectores de la sociedad potosina “hay muchas cosas que están mal también en la Iglesia” por eso es mejor ya no dividir más, al contrario se tiene que trabajar para unir “estamos también en un cambio revolucionario de mente en San Luis Potosí”.

nro/cr