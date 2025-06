Alejo Sánchez de Santiago, presidente municipal de Tolimán, Querétaro, aseguró que el reloj con el que se le vio a través de redes sociales fue un obsequio que recibió de parte de algunos alumnos de una escuela de su demarcación, esto como un acto de gratitud por el apoyo que el municipio ha brindado a este sector, y negó que este sea de la reconocida marca Rolex.

“Fue un regalo de niños de primaria, como estamos nosotros apoyando mucho a traslados, a eventos y demás, pero la verdad ni si quiera se la marca del reloj eso fue un presente que me hicieron llegar los niños y que la verdad no tuve tiempo de ir por el tema de atender el tema de desastres que han dejado las lluvias”, precisó.

"Como estamos apoyando mucho los traslados y eventos, fue un regalo que me hicieron llegar los niños".



“Como estamos apoyando mucho los traslados y eventos, fue un regalo que me hicieron llegar los niños”.

Lo anterior fue la respuesta del alcalde al ser cuestionado sobre el tema, y agregó que este obsequio fue algo que de corazón le hicieron los alumnos, ya que no era algo que esperara pues, afirmó, ningún tipo de apoyo o trabajo que se hacen en el municipio son condicionados.

“No es un Rolex no sé la marca, pero son niños que me hicieron llegar el presente (...) yo no soy de recibir ni era algo que esperara, esto fue un pequeño presente que me hicieron llegar a través de mi representación que fue a los honores el lunes, no soy de los que esperan algo a cambio o lo hagan condicionado en absoluto”, subrayó.

