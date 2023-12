La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), informó que a partir de este viernes se reanudarán las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas.

En un comunicado, el CBP refirió que esta decisión se toma después de “observar un cambio reciente en las tendencias de las organizaciones de contrabando que mueven migrantes a través de México, CBP tomó medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema relacionado con el desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas”, dice el comunicado.

El cierre de los puentes ferroviarios se presentó desde el 18 de diciembre, provocando pérdidas millonarias a las empresas y que estuvo a punto de provocar paros técnicos en algunas industrias.

La reanudación de las operaciones ferroviarias comenzó a surtir efecto a partir de las 2 de la tarde.

También se informó en el comunicado que la CBP continuará priorizando la misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a la evolución del problema migratorio.

“Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, se dijo en el comunicado.

Inician operativos de traslado

Como parte de las acciones para atender el fenómeno migratorio en Coahuila, la mañana de este viernes se realizó el traslado de personas migrantes extranjeras en un vuelo Magnicharter desde el aeropuerto internacional de Piedras Negras para la repatriación segura a sus países de origen, acciones que se replicarán también de manera terrestre.

Las acciones desarrolladas por personal del Instituto Nacional de Migración fueron supervisadas por la Comisionada de la relación Bilateral-Coahuila-Texas, Sonia Villarreal Pérez y el comandante de la 47 Zona Militar, General Fidel Mondragón Rivero; así como la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo.

En punto de las 05:44 horas arribaron a bordo de unidades de transporte de pasajeros, personas migrantes para abordar el Boeing 737-300 matrícula XAVDD con destino a Villahermosa, Tabasco, que partió a las 06:28 horas.

De acuerdo con los protocolos, acompañan en el traslado, elementos del Instituto Nacional de Migración.

Con base en los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo, ante el flujo extraordinario de personas que buscan llegar a Estados Unidos a través del territorio de Coahuila, continuarán las medidas de traslado de población migrante que por su condición deba regresar a su lugar de origen.









