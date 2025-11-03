Kanasín, Yucatán.- Amplio operativo realizaron las Fuerzas Federales y Estatales en el Fraccionamiento Rinconada de este municipio para desmantelar puntos de drogas.

El fuerte operativo entre elementos federales y estatales se llevo a cabo en la calle 16 con el cruce de las calles 29 y 29 A del fraccionamiento Rinconada en Kanasín.

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) con el apoyo del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, realizaron diligencias en un predio ubicado en dicha dirección, Y hasta el momento, las autoridades no habían emitido información precisa sobre el operativo.

Se observó a 3 personas detenidas y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

El operativo fue amplio ya que se movilizaron múltiples unidades y personal de las diferentes corporaciones involucradas.

Aunque no se precisó de dónde provino la denuncia, se averiguó que los operativos conjuntos es para desmantelar puntos de droga y narcomenudeo.

