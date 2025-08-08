Culiacán, Sinaloa. a 8 de Agosto.- En una nueva revisión sorpresiva a varios módulos del centro penitenciario de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva encontraron nueve armas de fuego, veinte cargadores abastecidos de diversos calibres, cartuchos, teléfonos celulares y radios de comunicación.

Sólo el mes pasado, en este mismo reclusorio, en un lapso de doce días, se efectuaron seis operativos, en todos ellos, se encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, docena de celulares, módems, radios de comunicación, USB, bandas anchas y sofisticados sistemas de internet inalámbricos.

En la nueva inspección, en la que elementos de las bases de Operaciones de la Guardia Nacional y del Ejército, brindaron seguridad externa, en la revisión a diversos módulos, se aseguró una carabina calibre,223, cuatro pistolas calibre 40, una calibre 38 super, tres pistolas calibre nueve milímetros.

Foto: Especial.

Lee también: Identifican a agresor de perrito Bobby, en Culiacán; Fiscalía estatal asegura que carpeta de investigación "está muy avanzada"

Además, se encontró dos cargadores metálicos para fusiles calibre 5.56 mm, abastecidos, cada uno de ellos con 25 cartuchos útiles, un cargador para fusil 7.62X 39 mm, cinco cargadores para pistolas, calibre 38 super,, nueve cargadores para arma calibre 40, abastecidos cada uno de ellos con 5 cartuchos útiles.

En el nuevo operativo se aseguraron cinco cargadores para pistolas calibre nueve milímetros, 133 cartuchos útiles calibre 5.56 mm y 77 cartuchos útiles para pistolas calibre nueve milímetros.

Sobre los objetos prohibidos encontrados, se destacan 13 celulares de diferentes marcas, ocho radios de comunicación de diferentes marcas, dos módems, cinco cargadores de radio de diferentes marca, por lo que todo lo encontrado dentro del penal se puso a disposición de la autoridad ministerial para que lleve a cabo las investigaciones.

Ú nete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr