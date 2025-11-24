Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) reconoció a las y los talentos deportivos poblanos, los cuales -afirmó- se han convertido en referentes por su trayectoria en competencias como la Olimpiada Nacional, así como "Por Amor al Maratón 2025" y el Premio Estatal del Deporte y del Premio Estatal de la Juventud.

Dijo que atender los procesos disociativos, a través del deporte, la cultura y el arte, son pilares fundamentales para fortalecer el tejido social y aseguró que para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dicha estrategia es fundamental para alejar a los jóvenes de las actividades ilícitas y sean ejemplo para la actual y la futura generación.

Armenta Mier recordó que Puebla pasó de ser un estado ajeno al deporte a ser el epicentro, al tiempo que destacó el esfuerzo de las y los deportistas, ya que aseguró son el mejor reflejo de inspiración y aliento. "Solo con amor al deporte se puede llegar a dónde han llegado", especificó.

En su momento, Gaby "La Bonita " Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud, reconoció que el gobernador Alejandro Armenta Mier, es el principal impulsor de la transformación deportiva en la entidad durante el 2025, ya que resaltó que los estímulos económicos entregados a las y los ganadores de diferentes competencias, a nivel nacional fue superior a los 20 millones de pesos, una cifra nunca antes otorgada en la historia del deporte poblano.

"Es una señal de que en Puebla respaldamos el esfuerzo, la disciplina y los sueños de nuestras y nuestros atletas", Aseveró y mencionó que Puebla vive un momento extraordinario, ya que el talento deportivo está en las calles, en las escuelas y en las canchas.

A su vez, José Luis Zacarías, originario de Zautla en la Sierra Norte de Puebla, fue el ganador de “Por Amor al Maratón 2025”, una competencia en la que participó por cuarta ocasión y logró el primer lugar, lo que significó un gran orgullo.

Reconoció el apoyo que reciben las y los deportistas en la entidad, por parte del gobernador Alejandro Armenta Mier. "Muy bien el impulso que le da el gobernador, así nos motivamos a hacer más deporte", destacó, y dijo que la competencia hermana a atletas nacionales y extranjeros.

Y Alejandra Rodríguez Machorro, considerada como la mejor poblana en la competencia, desde hace 23 años inició en las competencias de atletismo, específicamente en las Olimpiadas Nacionales, es psicóloga del deporte y hoy se colocó en la cima del Maratón 2025.

Expuso que se preparó junto con sus entrenadores y familia para lograr este objetivo. "Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a dos subidas en la paz, pero era algo que traíamos en la mente", agregó y refirió al apoyo que el gobernador Alejandro Armenta Mier realiza a las y los deportistas que es vital para que las y los atletas continúen con sus objetivos y carrera.

"Es muy bonito saber que todo lo que has entrenado, al final da resultados", es el testimonio de Miriam Sánchez Tapia, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025, en la categoría de deportista convencional de atletismo, quien también afirma que los resultados ya se ven reflejados a nivel estatal y nacional.

"Nunca se había tenido este apoyo, y me motiva tanto a mi como a los demás deportistas a dar lo mejor", aseguró y destacó los incentivos otorgados por el gobernador Alejandro Armenta.

Y Daniela González y Vanessa Guerrero, ganadoras del Premio Estatal de la Juventud "Vicente Suárez 2025" en la categoría de Emprendimiento y Desarrollo Económico coincidieron en expresar al mandatario estatal poblano, "gracias por apoyar nuestros sueños”, z 2025" en la categoría de Emprendimiento y Desarrollo Económico.

Son estudiantes del Tecnológico Superior de Teziutlán y manifestaron la importancia de estos reconocimientos para fomentar el crecimiento en áreas clave como tecnología, investigación y economía. Su proyecto, Biofertilizante Sostenible-Biol promueve prácticas agroecológicas y la producción sustentable de fertilizantes orgánicos. "Nosotros creemos que son muy importantes estas convocatorias, porque nos motivan", consideraron.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolida el Maratón de Puebla 2025 como uno de los eventos deportivos más importantes del país, porque su objetivo es fortalecer a la entidad como referente en competencias de alto nivel nacional e internacional.

