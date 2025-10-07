Más Información
Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN
Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian en Bellas Artes a 25 años del estreno de Amores Perros
Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV
Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación
Padres de familia de seis instituciones educativas y vecinos de las colonias América Sur, Víctor Bravo Ahuja y Unidad Modelo pararon las obras del nuevo estadio de beisbol de los Guerreros de Oaxaca y de lo que se llamará Ciudad de los Deportes; bloquearon diversas calles en las inmediaciones de la obra.
Lo anterior, por la desaparición de tres calles de tránsito vehicular y peatonal: Derechos Humanos, Curtidurías, Privada de Eduardo Vasconcelos y Privada de Alianza, que desaparecerán con la construcción del estadio del empresario Alfredo Harp Helú.