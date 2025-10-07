Padres de familia de seis instituciones educativas y vecinos de las colonias América Sur, Víctor Bravo Ahuja y Unidad Modelo pararon las obras del nuevo estadio de beisbol de los Guerreros de Oaxaca y de lo que se llamará Ciudad de los Deportes; bloquearon diversas calles en las inmediaciones de la obra.

Lo anterior, por la desaparición de tres calles de tránsito vehicular y peatonal: Derechos Humanos, Curtidurías, Privada de Eduardo Vasconcelos y Privada de Alianza, que desaparecerán con la construcción del estadio del empresario Alfredo Harp Helú.