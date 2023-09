Luego de las criticas a Saskia Niño de Rivera por el último capítulo de su podcast Penitencia en el que invitó a Yadira Medina "Pichardo", madre y asesina de Lupita Medina Pichardo, una niña de 5 años que permaneció en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) durante varios días y la prenda con la que la identificaron fueron unas "calcetitas rojas".

Este es el resumen de lo que dijo la mujer, quien aceptó su participaciónn en el infanticidio de su propia hija, junto a su pareja, por el cual purga una condena de 88 años en el Estado de México.

"Pichardo" fue expulsada a los 7 años de la escuela, supuestamente, por emborrachar a sus compañeros además de pegarle al maestro por lo que no aprendió a leer ni escribir, contó que sus padres se separaron y cuando tenía 8 años su padre murió, sin embargo, su madre la golpeaba mucho, al parecer por su parecido con su ex.

Lee también Saskia Niño de Rivera se defiende de críticas de "Frida Guerrera" por entrevista a madre de "Calcetitas Rojas"

Desde los 12 años comenzó a consumir piedra y a juntarse con gente más grande que ella, además fue abusada sexualmente por su tío y cuando le contó a su madre sólo la golpeó.

La primera vez que cayó en el reclusorio fue por haber robado para comprar los pañales de Lupita, pero en ese lapso murió uno de sus hermanos, lo que la afectó.

A los 15 años, Pichardo tuvo a su primera hija, aunque durante sus embarazos no consumió piedra en cuanto tenía a sus hijos recaía por lo que abandonaba sus hijos con algún familiar.

"Preferí la calle, la droga que estar con mi familia, con mis hijos, nunca me hice cargo de mis hijos, siempre fue más importante la droga, el desmadre, cotorrear, fue más importante que mis hijos", dijo Yadira.

Además, de las drogas Yadira se dedicaba a arrancar a las personas sus artículos de oro en la zona de Pantitlán, mientras que su pareja Pablo Rodríguez vendía dulces o delinquía.

Lee también Lupita la niña de las calcetitas rojas

Infancia de Lupita

Pichardo cuenta que su hermana, otra mujer adicta a la marihuana "empeñó" a la pequeña Lupita por $300 pesos, cuando tenía 11 meses.

A los 3 años Lupita estuvo con Gonzalo recolector de pet, quien la compró y le enseñó a la pequeña a separar los plásticos y latas.

Debido a que Pichardo quería regalar a la niña no la registró pues su intención era que una familia se la llevara a Estados Unidos y la registrara con sus apellidos.

El feminicidio de Lupita: "Me declaré inocente, nunca dije que yo lo hice"

Pichardo relató que el 18 de marzo cuando mientras estaba drogada comenzó a golpear a Lupita porque se había hecho del baño. Aunque de acuerdo a la sentencias que recibió ella fue la que asesinó a su hija.

La mujer asegura que fue la autora material y quien decidió abandonar el cuerpo de su hija en un baldío del Bordo de Xochiaca en el muncipio de Nezahualcóyotl, donde encontraron su cuerpo.

Pichardo aseguró que Pablo no abusó sexualmente de Lupita porque ella fue la que cubrió el cuerpo de su hija. "No la van ver, no la van a encontrar", contó.

"Yo me declaré inocente ante el juez, ante todos me declaré inocente nunca como ahorita te lo estoy platicando, nunca dije que yo lo hice, que yo cometí el delito, simplemente a mí me sentenciaron por el dicho, por lo que dijeron mis hermanas", confesó la mujer.

Peritaje y levantamiento del cuerpo de Lupita

De acuerdo con el peritaje que hicieron las autoridades para levantar el cuerpo de Lupita esto fue lo consignaron:

Pequeña: 95 centímetros, o eso consignaron. Sudadera verde; abajo, playera lila con un hada de Disney. Desnuda de la cintura para abajo, sólo puestas las calcetitas rojas; las piernas desparramadas. Llena de tierra, lastimada, muy lastimada en el área genital. A un lado su cobijita de bebé, su pantalón, su pantaletita blanca con amarillo.

"Frida Guerrera fue la que hizo todo esto, si ella no hubiera movido nada yo no estaría aquí"

Pichardo descubrió en un periódico que ya había localizado el cuerpo de su hija "Ya chingó a su madre" pero pasó un año hasta que la "agarraron".

"Esta Frida fue la que hizo todo esto, si ella no hubiera movido nada yo no estaría aquí. Frida (Guerrera) fue la que empezó a mover los papeles y hacer público", relató.

¿Cómo inició el proceso de justicia para Lupita?

De acuerdo a Pichardo fueron sus hermanas las que iniciaron el proceso para reabrir la carpeta de investigación y se inició unna investigación.

Hasta la detención de Yadira acusó que un policía ministerial la violó "acuerdate hija de tu puta madre, lo mismo que le hicieron a tu hija", dijo.

¿Quién es Saskia Niño de Rivera?

Saskia Niño de Rivera es psicológa, actualmente cofundadora de Reinserta, una organización de la sociedad civil que trabaja a favor de la reinserción social, sin embargo ha sido criticada por su podcast Penitencia en el que entrevista a personas que han cometido delitos de alto impacto como homicidios, secuestro y feminicidio. Además, ha escrito 5 libros en los que intenta explicar la mente de las personas y sus acciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/cls