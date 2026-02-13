San Luis Potosí.— El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) presentó la nueva música y letra del himno oficial de San Luis Potosí creado por la agrupación potosina Los Acosta.

En el himno Viva San Luis se resaltan los atractivos turísticos, la gastronomía, la calidez de la gente y el patrimonio cultural e histórico del estado, así como la diversidad natural de las cuatro regiones, lo que fortalece la identidad y su proyección nacional e internacional.

El mandatario Gallardo Carmona dijo que este nuevo himno será un referente musical del orgullo potosino, porque expone principalmente la calidez y bondad de la gente, a la vez que enaltece las particularidades de cada región de la entidad, desde sus áreas naturales, sus pueblos y sus costumbres, hasta su sincretismo social, logrando captar la esencia propia de San Luis Potosí que se distingue de los demás estados del país.

El estreno audiovisual de Viva San Luis, realizado en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga I, contempló, a través de una narrativa gráfica y dancística, la riqueza cultural y natural del estado, cuyos protagonistas son su gente, sus paisajes y su cultura, por lo que se filmaron distintas locaciones emblemáticas de cada una de las cuatro regiones para captar la mezcla entre la tradición y el avance económico y social que se vive con la administración de Ricardo Gallardo Cardona.

De igual forma, el video musical de Viva San Luis destaca la secuencia coreográfica Corazón Potosino, la cual busca impulsar el lado artístico de la gente como un símbolo unificador, así como un gesto replicable para que potosinos de otras partes del país y del mundo bailen al ritmo de esta nueva pieza musical que posicionará a San Luis Potosí como referente de identidad patrimonial y sentido de pertenencia.