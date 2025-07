Ciudad Juárez.— “Prefiero que mi mamá esté entre los 383 cuerpos, porque así estaré segura de que cuando me entreguen su cuerpo sea ese el que creme o entierre”, expresa Andrea, una juarense que el miércoles acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a llevar los documentos para saber si el cuerpo de su madre, quien murió hace dos años, estaba entre los encontrados en el crematorio Plenitud el fin de semana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Andrea —quien se negó a revelar su verdadera identidad— dice que acudió a la FGE para llevar el acta de defunción, señalar los rasgos de su madre y proporcionar datos, como el vestido con el que fue velada.

Las exequias fueron en la funeraria Luz Divina, que forma parte de las empresas señaladas por solicitar servicios al crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Lee también Buscan reducir índices delictivos en Ciudad Juárez, Chihuahua; instalan primer Consejo de Paz y Justicia Cívica del país

“Yo tenía foto de mi mamá, de su vestido, un vestido muy peculiar; así como la dentadura, y yo hasta allá apunté los nombres de los dientes que le faltaban”, explica, ya que con dichos rasgos pretende que las autoridades le digan si hay algún cuerpo que pueda pertenecer a su madre.

Todo eso ha representado para ella un doble duelo, siendo este más duro que el primero, ya que su madre murió hace dos años en Juárez a consecuencia de un cáncer.

“Es un doble duelo, el primero yo creo que fue más llevadero porque mi mamá murió de cáncer y yo decía, bueno, ya descansa; le estamos dando, pues, un lugar digno donde podamos llorarle. Y esto es muy muy triste, muy injusto, muy aberrante e inhumano, el que pueda estar entre esos cuerpos que estaban de una manera como si fueran animales”, expresa Andrea.

Lee también Colocan sellos de suspensión en funeraria en Ciudad Juárez; solicitaba servicios a crematorio donde hallaron 383 cuerpos

Comenta que la FGE les explicó que va a ser un proceso muy lento, ya que se van a identificar uno a uno los cuerpos, por lo cual se podría tardar hasta un mes o incluso dos.

El jueves, en la fiscalía había aún personas que se acercaron a llevar documentos y demás datos que ayuden a los peritos a identificar si su familiar forma parte de los 383 cuerpos encontrados.

En esta ocasión, la mayoría estaban consternados, enojados e incrédulos de que ahora tendrán que esperar más meses para poder saber si se trata del cuerpo de su familiar.

Lee también FOTOS: Familias hacen fila durante horas en busca de sus muertos en Chihuahua

“Ya nada me va a a tranquilizar, aunque ellos [FGE] me dijeran que no está mi mamá aquí, nada me va a tranquilizar, nada me va a hacer sentir paz, porque mi familiar fue cremado ahí y yo no sé ni cómo lo trataron”, declara otro ciudadano afectado al salir de la FGE.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y colectivos locales exigieron a las autoridades se lleve a cabo un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense.

“Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos. Asimismo, la disposición final de los restos debe realizarse sólo con el conocimiento y consentimiento de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido”, advierte el CDHPN.

Lee también Identifican primer cuerpo de los 383 hallados en crematorio de Ciudad Juárez; será entregado a su familia en 48 horas

Agrega que les preocupa profundamente que, pese a la magnitud del caso, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, haya declarado que difícilmente entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas.

Entregarán primer cuerpo identificado

El primer cuerpo identificado de los 383 encontrados en un crematorio en Ciudad Juárez sería entregado en un periodo de 48 horas, asegura este jueves el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas.

El funcionario indica que el primer cadáver en ser entregado a familiares, del cual no reveló identidad ni mayores datos, corresponde al que fue encontrado en una carroza que estaba en el patio del crematorio. El cuerpo tenía la ropa con la que había sido velado y que ya fue identificado por la familia.

En tanto, la Dirección General de Servicios Periciales informó que hasta este momento se han analizado 96 cuerpos, y de cuatro de ellos se recuperaron huellas dactilares para identificación, las cuales serán enviadas al Instituto Nacional Electoral para su cotejo. Además se trabaja en técnicas de hidratación con 15 más para recuperar huellas.