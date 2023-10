Tras el ataque de militantes de Hamas a ciudades israelíes, decenas de mexicanos se vieron atrapados en el conflicto sin poder salir del país, entre ellos, cuatro potosinos.

Ante el peligro, el grupo de potosinos decidió emprender el regreso a México, sin embargo, se encontraron con que no había vuelos disponibles, pues cientos de personas también querían salir, a como diera lugar, de aquel país, por lo que quedaron a la espera de ayuda junto a otro grupo de cuatro mexicanos, originarios de Tamaulipas.

“Por el momento somos 8 mexicanos varados en el aeropuerto de Tel Aviv, teníamos el vuelo programado para hoy y la aerolínea y el seguro nos dijo que en tiempos de guerra no se hacen responsables, no hay vuelos, cambios, no reembolsos. No hay vuelos disponibles más que de aerolíneas canadiense e israelí, la cual dan prioridad a sus ciudadanos.”, compartió en redes sociales Yolanda Enríquez, una de las afectadas de Tamaulipas.





Desmienten ataque en aeropuerto





Asimismo, una de las potosinas, de nombre Edith Rodríguez, compartió en Facebook que la embajada de México no se había contactado con ellos y que, mientras tanto, llenaron unos formularios enviados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, instrucción dada a través de correo.

“Ahora es de noche en Tel Aviv tenemos desde las 4 de la mañana en el aeropuerto, apenas hicimos nuestra primera comida, estamos cansados y un poco aturdidos por lo que pasa, estamos esperando en una fila de más de 7hrs para conseguir un vuelo con cualquier destino y con altos costos.” Horas después, Edith lanzó otro comunicado en el que afirmó que se habían difundido noticias falsas en cuanto a un ataque al aeropuerto en el que se encuentran y aseguró que todos se encuentran bien en las instalaciones del Tel Aviv.

“Está totalmente bien, toda la gente está saliendo y no hay ningún inconveniente hasta ahora. No es cierto que está siendo atacado el aeropuerto de Tel Aviv.” Por su parte, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí comunicó a través de sus redes sociales que estarán muy atentos ante el bienestar de los ciudadanos de este estado y compartieron una serie de contactos para que aquellos afectados por la situación se comuniquen lo antes posible.