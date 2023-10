El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció a través de sus redes sociales que la Policía de Investigación logró dar con el paradero y aprehendió al motociclista que asaltó y agredió sexualmente a una mujer en la colonia Jacarandas en la capital potosina.

El mandatario potosino sentenció que en el estado hay cero impunidad con estos agresores y reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado para aprehender al presunto responsable.

“SLP Les informo que la Policía de Investigación logró la detención del presunto asaltante y agresor sexual de una joven en la colonia Jacarandas, reconocemos el trabajo de la Fiscalía General del Estado y se refrenda el compromiso de que en San Luis Potosí no hay impunidad para nadie”, escribió el mandatario.

Ataque es denunciado por medio de redes sociales

El ataque fue denunciado el pasado jueves por la noche por la joven mujer que fue víctima de una pareja de hombres a bordo de una motocicleta mientras transitaba por la colonia Jacarandas, según lo relatado en sus redes, uno de los sujetos acorraló a la joven (quien llevaba audífonos) e inmediatamente procedió a despojarla de sus pertenencias.

“Unos sujetos en moto me vieron y uno de ellos se baja a quitarme mis cosas, mi celular, audífonos, dinero…” No conforme, en el video se observa cómo es que el sujeto abraza a la joven apretándola contra su cuerpo, realizándole tocamientos y forzándola a besarlo: “al descarado no le fue suficiente y me empezó a decir ‘que me le antojaba’, empezó a decirme ‘besame o te mato’ y me hizo estarlo besando, posteriormente me dijo que quería quitarme mi licra y ‘meterme una cogida’ si no accedía me iba a matar”.

Además de lo que se ve en el video, la chica denunció que el asaltante la obligó a masturbarlo y que también la quería obligar a que le hiciera sexo oral.

“Después pueden ver en el video como me lleva agarrada hacia un árbol que está frente a las cámaras y me hizo m*asturbarlo, me pidió que le hiciera incluso s*xo oral, a lo cual no accedí y volvió a amenazarme de muerte y vio pasar más gente y fue como me dejó ir.”

Al momento la fiscalía no ha emitido detalles sobre la captura e identidad del sujeto presunto responsable del asalto y abuso sexual.









