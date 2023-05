Ciudad Victoria.- Ante los ocho probables casos de meningitis que se han registrado en Matamoros, Tamaulipas, se integró un Comando de Vigilancia Epidemiológica, que está enfocado en la búsqueda dirigida de los 400 pacientes que se operaron en las dos clínicas estéticas que ya fueron clausuradas, informó el secretario de Salud de la entidad, Vicente Joel Hernández Navarro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario indicó que, hasta el momento, no se han reportado nuevos casos, además de los cinco pacientes de Estados Unidos –de los cuales falleció uno— y tres más en Matamoros.

Sin embargo, tienen un registro de 400 personas que se operaron recientemente en las clínicas River Side Surgical Center y K-3.

“Formamos el Comité Nacional, Estatal y Jurisdiccional, o Comando de Vigilancia Epidemiológica… La idea es hacer labor de búsqueda dirigida de todos los que se operaron; estarles buscando y llamando para que, con una serie de preguntas encaminadas a determinar si tienen dudas o alguna sintomatología, pasen al Hospital General de Matamoros, donde se determinará si se requiere hacer pruebas o ingresarlos”, explicó el secretario de Salud.

--¿Cuál es el estado de salud de los pacientes sospechosos de meningitis?

"Me comuniqué con el Departamento de Salud de Texas. Uno de los médicos me dice que los cuatro están estables, pero aún no se da una información oficial. Y de los de aquí, en Matamoros, dos están en una clínica privada; ayer platicamos con la directora y me dicen que están estables, y el del Seguro Social, que está aislado, no está en terapia intensiva, pero lo reportaban delicado".

El titular de la Secretaría de Salud mencionó que los pacientes presentan síntomas como dolor de cabeza, fiebre, malestar general y, de momento no han reportado otros síntomas, como rigidez de nuca, que indicaría una inflamación severa.

Sobre la revisión de las condiciones de operación en las clínicas de Matamoros y la zona fronteriza, el doctor Hernández Navarro señaló que de momento se están concentrando en el control epidemiológico.

“La parte de las licencias y todo esto le corresponde al área de Coepris (Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Nuestra situación de enfoque ahorita es la salud de los pacientes. Evidentemente habrá revisiones para vigilar que cumplan con todos los requisitos”, dijo.

--¿Se han coordinado con personal de Durango, donde ya tuvieron un antecedente?

"Una gran ventaja que tenemos es que la gente de Epidemiología Nacional que ha estado trabajando desde el sábado acá. Es la gente que estuvo haciendo todos los protocolos en Durango y ellos nos decían, tenemos la situación más avanzada porque en Durango tardamos dos semanas en actuar, aquí estamos actuando prácticamente de inmediato".

Sobre lo que se vivió en Durango y la situación actual en Matamoros, en funcionario señaló que la diferencia principal es que “allá fueron mujeres embarazadas y aquí fueron mujeres de cirugía estética, tal vez hay algún otro tipo de cirugía en las 400, pero la gran mayoría son estéticas”.

Respecto a las revisiones en las dos clínicas de Matamoros, Vicente Hernández explicó que serán exhaustivas y están tratando de localizar a los médicos involucrados, “para determinar si traían ellos medicamentos, porque las clínicas tienen algunos medicamentos, y todo fue clausurado para hacer una revisión de las tomas de muestras de las paredes, de las áreas donde se pone el equipo y de todos los medicamentos que ellos tuvieran”.

