Culiacán.- En siete municipios del sur del estado se suspendieron clases en todos los niveles educativos por recomendación del Instituto Estatal de Protección Civil ante los pronósticos de nuevas lluvias en esa región de Sinaloa.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado notificó que en los municipios de Concordia, Cósala, Elota, San Ignacio, Escuinapa, Mazatlán y el Rosario las clases presenciales fueron canceladas durante este jueves, por condiciones atmosféricas que pueden poner en riesgo a la población escolar.

El aviso fue girado muy temprano a los directores y personal administrativo de los planteles educativos de todos los niveles de estos siete municipios del sur de Sinaloa, donde se han presentado lluvias moderadas, pero los pronósticos que se tienen es que estas pueden ser más intensas.

Solo el día primero de este mes, las autoridades educativas suspendieron clases en todos los niveles en el municipio de Mazatlán a causa de las fuertes lluvias que se presentan, por lo que se giró instrucciones de atender esta disposición.

La Secretaría de Educación y Cultura del Estado atendió la sugerencia y giro un comunicado a los directores de todos los planteles para que las actividades escolares sean suspendidas a fin de asegurar la tranquilidad de los padres de familia.

El pasado 25 de septiembre, a causa de las continuas lluvias que desde la madrugada de ese jueves iniciaron, con vientos y tormentas eléctricas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado determinó suspender las clases en los municipios de Culiacán, Eldorado, Elota y Navolato como medida de prevención.

